Slováci odohrajú pred MS U20 jeden zápas, potom sa zrodí záverečná nominácia

RED DEER. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odohrá v príprave na juniorský šampionát v Kanade jeden prípravný zápas proti Nemecku. Duel je po zmenách na programe 23. decembra o 14.00 miestneho času (22.00 SEČ).

„Vždy, keď niečo plánujete a prídu zmeny, nie je to príjemné, no otvára vám to nové možnosti. Naša príprava pokračuje. Hlavu máme nastavenú správne. A program sa snažíme dodržať čo najviac,“ uviedol pre hockeyslovakia.sk hlavný tréner Ivan Feneš a na margo zmeny dodal:

„Hoci nám zrušili prípravný zápas s Fínmi, na tréningu sme si namodelovali 60-minútový duel proti sebe. Teraz nám do rozpisu pribudol prípravný zápas s Nemcami. Tešíme sa naň a verím, že sa odohrá. Každý súper má obrovskú kvalitu a Nemci nás určite preveria zo všetkých stránok,“ dodal Feneš.