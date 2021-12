Prekonal Gáboríka i Pastrňáka. Dvorský môže na Švédov vytiahnuť tajnú zbraň

BRATISLAVA. V slovenskej extralige prekonal rekord Mariána Gáboríka, keď sa stal najmladším hráčom so streleným gólom. Mal len 15 rokov a 232 dní. Dnes hráva talentovaný Slovák vo švédskom AIK Štokholm, kde takisto už dostal šancu medzi seniormi.

„Som veľmi rád, že tu môžem byť, teším sa na veľkú výzvu. Kvalitu v tíme máme, treba však neustále tvrdo pracovať a do každého zápasu dať všetko,“ konštatoval.

Dvorský by mal napriek mladému veku patriť k lídrom ofenzívy Slovenska na juniorskom šampionáte. Ako sám tvrdí, mužstvu verí, len musí poriadne makať.

Dvorský si vyskúšal seniorský hokej už na Slovensku v drese Banskej Bystrice, aktuálne je súčasťou švédskeho AIK. „Teším sa, že ma vytiahli do áčka. Mužský hokej je oproti juniorskému diametrálne odlišný. Chcem dokazovať, že mám na to hrať so seniormi.“

Ako porovnáva Dvorský slovenskú extraligu s druhou švédskou ligou?

„Rozdiel je veľký. Vo Švédsku sa hrá rýchly, technický hokej, u nás na Slovensku je liga zas viac tvrdá,“ konštatoval.