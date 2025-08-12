Slovákov čakajú hrateľní Nemci. Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup? (TV program)

Hráči Slovenska do 18 rokov
Hráči Slovenska do 18 rokov (Autor: TASR)
Sportnet|12. aug 2025 o 10:00
Pozrite si TV program turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025, na ktorom sa zúčastňuje aj Slovensko.

TRENČÍN, BRNO. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.

Slováci majú výhodu domáceho prostredia, figurujú v skupine B, ktorú hostí Trenčín. Zápasy Skupiny A hrajú v českom Brne.

Mladí hokejisti v prvom zápase podľahli USA 3:6 napriek hetriku Ozogányho.

Ich ďalší súper bude Nemecko, ktoré na úvod vysoko prehralo so Švédskom 0:10. Zápas sa začína o 19:00 h a bude ho vysielať JOJ Šport.

Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Program dňa ešte pred tým otvoria dve stretnutia o 15:30 h. V Trenčíne nastúpia Švédi proti USA, duel nájdete aj na JOJ Športe.

V brnenskej skupine A sa predstavia Švajčiari a Kanaďania, vysielať ho bude ČT sport.

Paralelne so slovenským zápasom nastúpi aj česká repezentácia, ktorá vyzve rovesníkov Fínska. Stretnutie dostane priestor rovnako na českej stanici ČT sport.

Obhajcom titulu z posledného ročníka, ktorý sa odohral v kanadskom Edmontone, je reprezentácia Kanady, vo finále zdolala Česko 2:1.

Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 5. miesto, keď si v súboji o umiestnenie poradili s Nemeckom 5:2.

Reprezentácie

    dnes 12:40
