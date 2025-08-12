Slovákov čakajú hrateľní Nemci. Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup? (TV program)

TRENČÍN, BRNO. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.
Slováci majú výhodu domáceho prostredia, figurujú v skupine B, ktorú hostí Trenčín. Zápasy Skupiny A hrajú v českom Brne.
Mladí hokejisti v prvom zápase podľahli USA 3:6 napriek hetriku Ozogányho.
Ich ďalší súper bude Nemecko, ktoré na úvod vysoko prehralo so Švédskom 0:10. Zápas sa začína o 19:00 h a bude ho vysielať JOJ Šport.
Program dňa ešte pred tým otvoria dve stretnutia o 15:30 h. V Trenčíne nastúpia Švédi proti USA, duel nájdete aj na JOJ Športe.
V brnenskej skupine A sa predstavia Švajčiari a Kanaďania, vysielať ho bude ČT sport.
Paralelne so slovenským zápasom nastúpi aj česká repezentácia, ktorá vyzve rovesníkov Fínska. Stretnutie dostane priestor rovnako na českej stanici ČT sport.
Obhajcom titulu z posledného ročníka, ktorý sa odohral v kanadskom Edmontone, je reprezentácia Kanady, vo finále zdolala Česko 2:1.
Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 5. miesto, keď si v súboji o umiestnenie poradili s Nemeckom 5:2.