Slovensko patrí k outsiderom. Hamšík je dávno za zenitom, píšu Rakúšania

BRATISLAVA. S blížiacim sa štartom majstrovstiev Európy vo futbale sa médiá predháňajú v hľadaní favoritov a aj tímov, ktoré by nemali mať nárok ani na postup zo základnej skupiny.

Redaktori rakúskeho webu ORF.at zahrnuli Slovákov do druhej kategórie mužstiev, ktoré by nemali postúpiť ani do osemfinále.

Podľa nich sú najdôležitejšími hráčmi výberu trénera Štefana Tarkoviča v abecednom poradí Ondrej Duda, Marek Hamšík, Stanislav Lobotka, Peter Pekarík, Milan Škriniar a Vladimír Weiss ml.