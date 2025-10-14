Sokolíkov nezastavila remíza v Írsku. Doma porazili Moldavsko a sú na čele skupiny

Kvalifikácia ME vo futbale U21 2027 - skupina D
Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Góly: 11. Fiala, 17. M. Sauer
Rozhodovali: Spasjonnikovs - Tatriks, Šakurovs (všetci Lot.), ŽK: Jakubko - Botan, Obleac, Andreiciu, Rotaru, Costin
Slovensko: Ťapaj - Hranica, Pališčák, Jakubko, Riznič - M. Sauer, Gidi (76. Murgaš), Hájovský (85. Chyla) - Fiala (46. Prokop), Pira (64. Griger), Gajdoš (64. Blaško)
Moldavsko: Dumenco - Obleac (74. Saca), Gospodinov, Dijinari, Andreiciu - Bitca (74. Lupascu), Costin, Cozma (46. Turcan) - Botan (46. Radu), Rotaru, Nazari (46. David)
KOŠICE. Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili v Košickej futbalovej aréne nad Moldavskom 2:0 v utorňajšom zápase D-skupiny kvalifikácie ME 2027.
Upevnili si tým priebežné prvé miesto na čele neúplnej tabuľky, v ktorej majú po štyroch zápasoch desať bodov. V novembrovom asociačnom termíne odohrajú domáce zápasy s Kazachstanom a Anglickom.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slováci nastúpili už aj s kapitánom Máriom Sauerom, ktorý sa vrátil do kádra po krátkom pôsobení v reprezentačnom A-tíme. V 8. minúte z diaľky vyskúšal pozornosť brankára Dumenca, ktorý stihol zareagovať.
VIDEO: Gól Adriána Fialu na 1:0
O tri minúty práve Sauer získal loptu počas rozohrávky súpera, prihrávkou za obranu pohotovo vysunul Fialu, ktorý otvoril skóre - 1:0. Od 17. minúty bolo už 2:0, keď sa Sauer v protiútoku dostal k strele, ktorú poslal k bližšej žrdi.
Slováci mali duel pod kontrolou a v 33. minúte mohli viesť trojgólovým rozdielom, no Hranica zvnútra šestnástky neprekonal Dumenca.
II. polčas:
Domáci reprezentanti nepoľavili v hre, ktorou držali Moldavcov ďaleko od bránky Ťapaja. Ten mal v druhom polčase iba minimum práce, jeho spoluhráči častejšie držali loptu a mali zápas pod kontrolou.
VIDEO: Gól Mária Sauera na 2:0
Moldavci si dávali väčší pozor na diery v defenzíve a zmenu skóre nepriniesla ani sľubná šanca Grígera v závere zápasu.
Hlasy po zápase
Jaroslav Kentoš, tréner SR 21: „V prvom polčas sme mali veľmi dobrý vstup, podarilo sa nám skórovať po pekných akciách a vytvorili sme si dvojgólový náskok. Mali sme aj ďalšie šance, je veľká škoda, že sa nám nepodarilo zvýšiť na 3:0 a 4:0 a zápas zavrieť. V druhom polčase už bola v našej kombinácii väčšia chybovosť a už sme si nevytvárali toľko gólových príležitostí. Tempo hry upadlo a už sme sa nedokázali tak presadzovať. Mário Sauer má dobrú mentalitu, dobrý vzťah k reprezentácii a veľmi nám dnešným výkonom pomohol. Robíme všetko pre to, aby sme posúvali našich výkonov hore a dosahovali dobré výsledky, čo sa nám zatiaľ darí. Chlapcom musím poďakovať za prístup, dobre sa nastavili. Máme však pred sebou ešte veľa práce.“
Mário Sauer, kapitán SR 21, v zápase gól a asistencia: „Zápas bol pre nás veľmi dobrý v tom, že sme si ho otvorili veľmi skoro. Dali sme dva góly, to nám pomohlo v zápase dominovať. Výborne sme sa poučili z minulého zápasu s Írskom, v ktorom sme v polčase prehrávali 0:1. Tréner prízvukoval, aby sme mali dobrý vstup a som rád, že sme to splnili. Musím byť spokojný s individuálnymi štatistikami, najdôležitejší je však tímový úspech. Som strašne hrdý na to, že som mohol byť v ´áčku´, je to pre mňa česť, ale som rád, že som mohol chalanom v dvadsaťjednotke pomôcť. Treba si zobrať z tohto zápasu víťaznú mentalitu, pridať trochu agresivitu a potom môžeme s takýmto výkonom poraziť každého.“
Artur Gajdoš, stredopoliar SR 21: „Do zápasu sme dobre vstúpili, dali sme gól, potom sa hrá každému lepšie, keď súper hrá v bloku. Pridali sme aj druhý gól. Trochu ma mrzí druhý polčas, v ktorom sme už neboli takí aktívni. Určite musíme popracovať na tom, aby sme dokázali hrať celý zápas. Výsledok určite pomôže sebavedomiu celému tímu.“
Dominik Ťapaj, brankár SR 21: „Som rád za čisté konto, nemal som veľa práce, chalani odviedli dobrú robotu z hľadiska defenzívy i ofenzívy. Mali sme dobrý vstup do zápasu, nepustili sme ich do žiadnej väčšej šance, nemal som ani zákrok, za čo som rád. Pri zasekávačkách som to nechcel odkopávať, pri prvej som to nechcel odkopávať a dopadlo to tak, že sme dali gól. Pri druhej som sa trochu zašil, som rád, že to vyšlo. Som rád, že sme zápas zvládli, verím že v ďalšom zraze to bude ešte lepšie.“
Zdroj: STVR
Zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
štvrtok, 13. novembra: SR - Kazachstan /17.00/
utorok, 18. novembra: SR - Anglicko /17.00/
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR