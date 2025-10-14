ONLINE: Slovensko - Moldavsko dnes, kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 LIVE (skupina D)

KOŠICE. Futbalisti Slovenska a Moldavska dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.
Stretnutie sa bude hostiť štadión v Košiciach, úvodný výkop je naplánovaný na 18:00 h.
Kvalifikácia na ME U21 2025/2026
14.10.2025 o 18:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Moldavsko
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní kvalifikačného zápasu v rámci európskeho šampionátu do 21 rokov medzi Slovenskom a Moldavskom.
Slovensko je aktuálne lídrom skupiny D, keď má z troch zápasov na konte 7 bodov. Po víťazstve s Andorou 3:0 a Moldavskom 3:2 remizovalo s Írskom 2:2. V kvalifikácii sa na štyroch góloch podieľal Nino Marcelli, ktorý zaznamenal gól a tri asistencie.
Moldavsko sa okrem tesnej prehry so Slovenskom na domácim trávniku prezentovalo aj proti Írsku, ktorému podľahli tesne 1:2. V poslednom zápase nestačilo na favorita z Anglicka 0:3. Z moldavskému tímu si bude musieť slovenská defenzíva dať pozor na záložníka Vladislava Costina, ktorý má na svojom konte tri presné zásahy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.