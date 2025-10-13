VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii MS vo futbale 2026

Hráč Slovenska Matúš Bero a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas kvalifikačného zápasu na MS.
Fotogaléria (32)
Hráč Slovenska Matúš Bero a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas kvalifikačného zápasu na MS. (Autor: TASR)
Sportnet|13. okt 2025 o 22:03 (aktualizované 13. okt 2025 o 22:19)
ShareTweet0

Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

TRNAVA. Slovenskí futbalisti hrajú svoj štvrtý zápas v kvalifikácii MS vo futbale 2026. V Trnave čelia výberu Luxemburska.

Po nevýraznom prvom polčase vstúpili Slováci lepšie do druhej časti hry, keď sa po desiatich minútach dostali do vedenia.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Luxembursko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Hráč Slovenska Lukáš Haraslín a kapitán Luxemburska Laurent Jans počas kvalifikačného zápasu na MS.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráč Slovenska Dávid Hancko počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
32 fotografií
Hráč Slovenska Matúš Bero a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas kvalifikačného zápasu na MS. Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aidan Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Fanúšikovia počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Adam Obert počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aiman Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aiman Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Martin Dúbravka počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Tomáš Rigo počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Martin Dúbravka počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Dávid Ďuriš počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Dávid Ďuriš počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Adam Obert počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Matúš Bero počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Matúš Bero počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Norbert Gyömber počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Milan Škriniar počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Milan Škriniar počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda a hráči Luxemburska počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Slovenskí futbalisti počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Lukáš Haraslín a Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda a Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Hráč Slovenska Dávid Strelec a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Na snímke vpravo sa teší z gólu hráč Slovenska Adam Obert počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom v Trnave v pondelok 13. októbra 2025. FOTO TASR - Lukáš Grinaj - šport - futbal - Trnava - TTX - Slovensko - SR - SK - európska - kvalifikácia - 2026 - LuxemburskoTréner Slovenska Francesco Calzona počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.Vpravo sa teší z gólu hráč Slovenska Adam Obert s Ondrejom Dudom počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.

O úvodný gól zápasu sa po rohovom kope postaral obranca Adam Obert, pre ktorého to bol premiérový zásah v reprezentačnom drese.

O druhý gól sa v 72. minúte postaral Ivan Schranz, ktorý sa však zranil a musel hneď po ňom zísť z ihriska. Na trávniku strávil tri minúty.

Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

VIDEO: Adam Obert a jeho gól

VIDEO: Ivan Schranz a jeho gól na 2:0

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Hráč Slovenska Matúš Bero a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas kvalifikačného zápasu na MS.
Hráč Slovenska Matúš Bero a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas kvalifikačného zápasu na MS.
VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii MS vo futbale 2026
dnes 22:03
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii MS vo futbale 2026