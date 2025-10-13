VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii MS vo futbale 2026

TRNAVA. Slovenskí futbalisti hrajú svoj štvrtý zápas v kvalifikácii MS vo futbale 2026. V Trnave čelia výberu Luxemburska.
Po nevýraznom prvom polčase vstúpili Slováci lepšie do druhej časti hry, keď sa po desiatich minútach dostali do vedenia.
O úvodný gól zápasu sa po rohovom kope postaral obranca Adam Obert, pre ktorého to bol premiérový zásah v reprezentačnom drese.
O druhý gól sa v 72. minúte postaral Ivan Schranz, ktorý sa však zranil a musel hneď po ňom zísť z ihriska. Na trávniku strávil tri minúty.
