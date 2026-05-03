Gajan dostane ďalšiu šancu. Zostava Slovenska v prípravnom zápase proti Lotyšsku

Slovenskí hokejisti hrajú šiesty zápas v príprave na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.
Tím Vladimíra Országha nastúpi v Bratislave opäť proti Lotyšsku.
V zápase sa do bránky Slovenska postaví Adam Gajan, náhradníkom bude Eugen Rabčan.
V prvej formácii figurujú bratia Martin a Kristián Pospíšilovci a spolu s nimi aj Adam Sýkora.
Do zostavy sa po zranení vracia aj Peter Cehlárik, ktorý nastúpi v druhom útoku s Adamom Líškoom a Andrejom Kollárom.
Prvú obrannú dvojicu tvoria Samuel Kňažko a Maxim Štrbák.
Zostavy Slovensko - Lotyšsko
Slovensko: Gajan (Rabčan) - Kňažko, Štrbák, Rosandič, Gajdoš, Petrovický, Meliško, Žiak, Radivojevič - Sýkora, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Líška, Kollár, Cehlárik - Petrovský, Myklukha, Faško-Rudáš - Nauš, Minárik, Petráš
Duel Slovensko - Lotyšsko vysiela naživo stanica JOJ Plus. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.