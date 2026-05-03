Gajan dostane ďalšiu šancu. Zostava Slovenska v prípravnom zápase proti Lotyšsku

Adam Gajan. (Autor: Puckfans.at / Andreas Robanser )
Sportnet|3. máj 2026 o 16:05
Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Lotyšsko v prípravnom zápase pred MS v hokeji 2026.

Slovenskí hokejisti hrajú šiesty zápas v príprave na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.

Tím Vladimíra Országha nastúpi v Bratislave opäť proti Lotyšsku.

V zápase sa do bránky Slovenska postaví Adam Gajan, náhradníkom bude Eugen Rabčan.

V prvej formácii figurujú bratia Martin a Kristián Pospíšilovci a spolu s nimi aj Adam Sýkora.

Do zostavy sa po zranení vracia aj Peter Cehlárik, ktorý nastúpi v druhom útoku s Adamom Líškoom a Andrejom Kollárom.

Prvú obrannú dvojicu tvoria Samuel Kňažko a Maxim Štrbák.

Zostavy Slovensko - Lotyšsko

Slovensko: Gajan (Rabčan) - Kňažko, Štrbák, Rosandič, Gajdoš, Petrovický, Meliško, Žiak, Radivojevič - Sýkora, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Líška, Kollár, Cehlárik - Petrovský, Myklukha, Faško-Rudáš - Nauš, Minárik, Petráš

Kde sledovať zápas Slovensko - Lotyšsko v TV?
Duel Slovensko - Lotyšsko vysiela naživo stanica JOJ Plus. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

