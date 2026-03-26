V dôležitom súboji návrat Valjenta, no absencia kapitána. Zostava Slovenska proti Kosovu

Sportnet|26. mar 2026 o 19:21
Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Kosovo v semifinále baráži o postup na MS vo futbale 2026.

Slovenskí futbalisti dnes pokračujú semifinálovým zápasom baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzonu musia na postup na svetový šampionát zvládnuť dve prekážky. Prvou bude vo štvrtok súper z Kosova.

Slováci v kvalifikácii o postup na šampionát v USA, Kanade a Mexiku skončili v skupine A na druhom mieste, čo im zaručilo účasť v baráži. Dokonca boli až do posledného duelu v hre aj o priamy postup.

V poslednom stretnutí skupiny však neuspeli na pôde favorizovaného Nemecka a v Lipsku ich súper deklasoval 6:0.

V slovenskej bráne nastúpi tradične Martin Dúbravka. Pred ním sa predstaví štvorica Martin Valjent, Denis Vavro, Adam Obert a Dávid Hancko.

V strede poľa bude Matúš Bero, Stanislav Lobotka a Ondrej Duda.

V útoku bude operovať trojica Leo Sauer, Dávid Strelec a Lukáš Haraslína

Zápas štartuje o 20.45 h a vysiela ho stanica STVR Šport. Textový online prenos spolu s audiokomentárom môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - Kosovo

Slovensko: Dúbravka - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - L. Sauer, Strelec, Haraslín

Kosovo: Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni - Vojvoda, Hodža, Rexhbecaj, Muslija - Asllani, Muriqi

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva C

