V dôležitom súboji návrat Valjenta, no absencia kapitána. Zostava Slovenska proti Kosovu

Slovenskí futbalisti dnes pokračujú semifinálovým zápasom baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026.
Zverenci trénera Francesca Calzonu musia na postup na svetový šampionát zvládnuť dve prekážky. Prvou bude vo štvrtok súper z Kosova.
Slováci v kvalifikácii o postup na šampionát v USA, Kanade a Mexiku skončili v skupine A na druhom mieste, čo im zaručilo účasť v baráži. Dokonca boli až do posledného duelu v hre aj o priamy postup.
V poslednom stretnutí skupiny však neuspeli na pôde favorizovaného Nemecka a v Lipsku ich súper deklasoval 6:0.
V slovenskej bráne nastúpi tradične Martin Dúbravka. Pred ním sa predstaví štvorica Martin Valjent, Denis Vavro, Adam Obert a Dávid Hancko.
V strede poľa bude Matúš Bero, Stanislav Lobotka a Ondrej Duda.
V útoku bude operovať trojica Leo Sauer, Dávid Strelec a Lukáš Haraslína
Zápas štartuje o 20.45 h a vysiela ho stanica STVR Šport. Textový online prenos spolu s audiokomentárom môžete sledovať na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Kosovo
Slovensko: Dúbravka - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - L. Sauer, Strelec, Haraslín
Kosovo: Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni - Vojvoda, Hodža, Rexhbecaj, Muslija - Asllani, Muriqi