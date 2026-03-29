Obert po barážovom neúspechu v boji o MS: Nezvládli sme to

Slovenská futbalová reprezentácia sa podľa Adama Oberta musí posunúť ďalej napriek bolestivej barážovej prehre s Kosovom (3:4).
Výsledok znamenajúci koniec nádejí zahrať si na majstrovstvách sveta 23-ročného obrancu mrzel, no Obert si uvedomuje, že jeho šanca predstaviť sa na svetovom šampionáte ešte môže prísť.
V ďalšom kvalifikačnom cykle by už chcel patriť medzi lídrov národného tímu.
Slováci ťažko hľadali slová bezprostredne po nevydarenom stretnutí s balkánskym tímom. Situácia ich mrzela aj na mediálnom termíne pokračujúceho zrazu, ktorý výber trénera Francesca Calzonu uzavrie prípravným duelom v Bratislave proti Rumunsku.
Futbal a život ide ďalej
„Určite sa ťažko vracia k zápasu. Bohužiaľ, nezvládli sme ho, sme za to veľmi smutní. Boli tam veci, ktoré sme mohli určite urobiť lepšie. Futbal a život však ide ďalej.
Musíme sa pripraviť na utorňajší zápas a budeme chcieť dobre zakončiť tento zraz, víťazstvom a dobrým výkonom,“ uviedol Obert.
Práve on patrí medzi hráčov, ktorí ešte budú mať príležitosť zabojovať o účasť na svetovom šampionáte. V ďalšom období by sa chcel zaradiť medzi lídrov národného tímu.
„Určite chcem stále zvyšovať svoje ambície. Keď budem starší, tak chcem pomáhať chalanom, ktorí prídu do reprezentácie.
Tak ako mne pomáhali starší chalani Milan Škriniar, Stano Lobotka, Dávid Hancko či Ondrej Duda. Chcel by som byť väčším lídrom, aj v klube to odo mňa chcú, aby som viac rozprával a dirigoval tím.“
Obert bojuje s Cagliari o zotrvanie v najvyššej talianskej súťaži Serie A. Sardínčania majú na konte 30 bodov a osem kôl pred koncom ligovej sezóny ich delia iba tri body od zostupového 18. miesta.
Na začiatku marca Cagliari prehralo doma s tímom Como 1907.
Mužstvo vedené španielskym trénerom Cescom Fabregasom figuruje prekvapivo na 4. mieste a s 53 strelenými gólmi disponuje druhou najlepšou ofenzívou po vedúcom Interi Miláno.
Snažia sa hrať stále svoju hru
„Je to veľmi kvalitný tím. Nakúpili veľa hráčov, sú na tom dobre po ekonomickej stránke. V tabuľke sú štvrtí, možno budú hrať Ligu majstrov.
Snažia sa hrať futbal aj v momente, keď sú v ťažkých situáciách. Aj keď sme my proti nim hrali, tak sa na nich dobre pozeralo. Rovnako aj v zápasoch proti Interu či Juventusu. Snažia sa hrať stále svoju hru a dokazujú svoju kvalitu,“ zhodnotil Obert výkony fenoménu talianskej ligy.
Slovenský obranca pôsobí v Cagliari od leta 2021 a svoju budúcnosť v klube spečatil novým kontraktom do roku 2030. Obert vníma predĺženie spolupráce ako ohodnotenie svojich výkonov: „Keď sa predĺži zmluva, tak je to signál toho, že klub je s vami spokojný.
Som rád, že sa to podarilo. Chcem dať do zvyšku sezóny maximum, zlepšiť nejaké veci a plniť ciele, ktoré som si dal.“