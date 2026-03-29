Obert po barážovom neúspechu v boji o MS: Nezvládli sme to

Fotogaléria (78)
TASR|29. mar 2026 o 14:42
ShareTweet1

Slovenská futbalová reprezentácia sa podľa Adama Oberta musí posunúť ďalej napriek bolestivej barážovej prehre s Kosovom (3:4).

Výsledok znamenajúci koniec nádejí zahrať si na majstrovstvách sveta 23-ročného obrancu mrzel, no Obert si uvedomuje, že jeho šanca predstaviť sa na svetovom šampionáte ešte môže prísť.

V ďalšom kvalifikačnom cykle by už chcel patriť medzi lídrov národného tímu.

Slováci ťažko hľadali slová bezprostredne po nevydarenom stretnutí s balkánskym tímom. Situácia ich mrzela aj na mediálnom termíne pokračujúceho zrazu, ktorý výber trénera Francesca Calzonu uzavrie prípravným duelom v Bratislave proti Rumunsku.

Futbal a život ide ďalej

„Určite sa ťažko vracia k zápasu. Bohužiaľ, nezvládli sme ho, sme za to veľmi smutní. Boli tam veci, ktoré sme mohli určite urobiť lepšie. Futbal a život však ide ďalej.

Musíme sa pripraviť na utorňajší zápas a budeme chcieť dobre zakončiť tento zraz, víťazstvom a dobrým výkonom,“ uviedol Obert.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026
Martin Valjent oslavuje gól v zápase Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.
Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.
78 fotografií
Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Na snímke kosovský fanúšik pred semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Martin Valjent strieľa gól v zápase Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Martin Valjent oslavuje gól v zápase Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Martin Valjent oslavuje gól v zápase Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Na snímke sprava hráč Slovenska Leo Sauer a Albian Hajdari z Kosova v súboji o loptu počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke druhý sprava hráč Slovenska Martin Valjent sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo Ondrej Duda a tretí vpravo Dávid Hancko počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke kosovskí fanúšikovia sa tešia z gólu na 1:1 počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke kosovskí futalisti sa tešia z gólu na 1:1, vľavo hráč Slovenska Lukáš Haraslín počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke kosovský futbalista Veldin Hodža (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu na 1:1 počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín sa teší z gólu na 2:1 počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke sprava hráči Slovenska Dávid Hancko, Stanislav Lobotka a Elvis Rexhbecaj z Kosova počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke uprostred hráč Slovenska Dávid Hancko počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Dávid Hancko reaguje počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke sprava hráč Slovenska Stanislav Lobotka a Mergim Vojvoda z Kosova počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke uprostred hráč Slovenska Matúš Bero a hráči Kosova Dion Gallapeni (vľavo), Elvis Rexhbecaj počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert strieľa počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke tréner Kosova Franco Foda počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke tréner Kosova Franco Foda počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (druhý sprava) sa teší z gólu so spoluhráčmi, sprava Adam Obert, Denis Vavro, Martin Valjent a Matúš Bero počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (druhý sprava) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo Adam Obert a vľavo Denis Vavro počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Martin Valjent sa teší z gólu spoluhráča Lukáša Haraslína počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke zľava tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona a slovenskí hráči Martin Valjent, Denis Vavro, Adam Obert a Tomáš Suslov reagujú po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke zľava slovenský futbalista Martin Valjent a Elvis Rexhbecaj z Kosova si podávajú ruky po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke smutný slovenský futbalista Dávid Hancko po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona (uprostred) a slovenskí hráči ďakujú po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke slovenskí futbalisti Matúš Bero (vpravo) a David Strelec počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke slovenský futbalista Lukáš Haraslín strieľa počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke slovenskí futbalisti David Strelec (vpravo) a Dávid Hancko počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke slovenskí futbalisti Tomáš Suslov (vpravo) a Denis Vavro počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.

Práve on patrí medzi hráčov, ktorí ešte budú mať príležitosť zabojovať o účasť na svetovom šampionáte. V ďalšom období by sa chcel zaradiť medzi lídrov národného tímu.

„Určite chcem stále zvyšovať svoje ambície. Keď budem starší, tak chcem pomáhať chalanom, ktorí prídu do reprezentácie.

Tak ako mne pomáhali starší chalani Milan Škriniar, Stano Lobotka, Dávid Hancko či Ondrej Duda. Chcel by som byť väčším lídrom, aj v klube to odo mňa chcú, aby som viac rozprával a dirigoval tím.“

Súvisiaci článok
Obert bojuje s Cagliari o zotrvanie v najvyššej talianskej súťaži Serie A. Sardínčania majú na konte 30 bodov a osem kôl pred koncom ligovej sezóny ich delia iba tri body od zostupového 18. miesta.

Na začiatku marca Cagliari prehralo doma s tímom Como 1907.

Mužstvo vedené španielskym trénerom Cescom Fabregasom figuruje prekvapivo na 4. mieste a s 53 strelenými gólmi disponuje druhou najlepšou ofenzívou po vedúcom Interi Miláno.

Snažia sa hrať stále svoju hru

„Je to veľmi kvalitný tím. Nakúpili veľa hráčov, sú na tom dobre po ekonomickej stránke. V tabuľke sú štvrtí, možno budú hrať Ligu majstrov.

Snažia sa hrať futbal aj v momente, keď sú v ťažkých situáciách. Aj keď sme my proti nim hrali, tak sa na nich dobre pozeralo. Rovnako aj v zápasoch proti Interu či Juventusu. Snažia sa hrať stále svoju hru a dokazujú svoju kvalitu,“ zhodnotil Obert výkony fenoménu talianskej ligy.

Súvisiaci článok
Slovenský obranca pôsobí v Cagliari od leta 2021 a svoju budúcnosť v klube spečatil novým kontraktom do roku 2030. Obert vníma predĺženie spolupráce ako ohodnotenie svojich výkonov: „Keď sa predĺži zmluva, tak je to signál toho, že klub je s vami spokojný.

Som rád, že sa to podarilo. Chcem dať do zvyšku sezóny maximum, zlepšiť nejaké veci a plniť ciele, ktoré som si dal.“

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva C

Reprezentácie

Kosovo oslavuje víťazstvo.
dnes 15:48
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Obert po barážovom neúspechu v boji o MS: Nezvládli sme to