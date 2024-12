Trápenie s outsiderom. Slováci odvrátili blamáž a postúpili do štvrťfinále

Ivan Feneš, tréner SR: "Toto, čo sme predviedli, je neakceptovateľné. Asi sme spravili svetový rekord v tom, ako sa dá pokaziť zápas. Na každom mítingu sa rozprávame o tom, aký hokej chceme hrať. Potom máme päťminútovú presilovku a súper ide dvakrát sám na bránku. Ak si hráči myslia, že jediná ich snaha je dostať sa na MS a na nich to nejako odjazdia, tak to je veľký omyl, pretože toto nie je hodné MS. Spravíme kroky k tomu, aby sme zvládli štvrťfinále. Máme tri dni voľna, prvoradý cieľ je zregenerovať. Reprezentácia Slovenska má inak vyzerať. Po prvej tretine sme uverili, že to pôjde samé. Začali sme hrať hokej, ktorý nechceme hrať. Strácali sme puky, zle sme striedali. To bola ukážka toho, ako nehrať. Musíme si k tomu sadnúť. Zmeny v zostave budú veľké."

Juraj Pekarčík, útočník SR: "Verím, že sa všetci nad sebou zamyslíme a hodíme tento zápas za hlavu. Verím, že budeme dobre pripravení na štvrťfinále a necháme na ľade všetko. Musíme zjednodušiť náš hokej."

Samuel Barcík, obranca SR: "Mrzí nás, čo sa stalo. Už sme to však hodili za hlavu a sústredíme sa na štvrťfinále. Spravili sme niekoľko chýb a stálo nás to víťazstvo za tri body. V prvej tretine sme hrali jednoducho a vyplatilo sa nám to. Neskôr sme si radšej nahrávali než strieľali a to nás stálo víťazstvo v riadnom hracom čase."

zdroj: JOJ Šport