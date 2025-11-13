Slovenskí futbalisti odvrátili prekvapenie proti Kazachom. Kentoš mal šťastnú ruku

Gólová radosť hráčov Slovenska počas kvalifikačného zápasu ME 2027 hráčov do 21 rokov. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|13. nov 2025 o 19:53
Striedajúci Adrián Fiala strelil oba góly Slovenska.

Kvalifikácia ME vo futbale U21 2027 - skupina D

Slovensko - Kazachstan 2:1 (0:1)

Góly: 52. a 60. Fiala - 11. Bagdat

Rozhodovali: McNabb - Robinson, Donaldson (všetci Sev. Ír.)

ŽK: Chyla - Karimov, Mrynskij, 4767 divákov

Slovensko: Ťapaj - Hranica (80. Danihel), Pališčák, Jakubko, Mielke (46. Fiala) - Hájovský (46. Chyla), Gidi, Gajdoš (73. Murgas) - Marcelli, Griger (73. Pira), Riznič

Kazachstan: Talyspajev - Mrynskij, Askarov, Turganov, Karimov (56. Gubarev) - Bajbek (79. Raskatov), Žumabekov, Nurymbet - Valgušev (56. Serikbaj), Bagdat (73. Litoš), Trufanov (73. Agimanov)

KOŠICE. Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili v Košickej futbalovej aréne nad Kazachstanom v štvrtkovom zápase D-skupiny kvalifikácie ME 2027 2:1.

V prešovskej Futbal Tatran aréne prehrávali po prvom polčase 0:1, no striedajúci Adrián Fiala dvoma gólmi v druhom dejstve otočil skóre. Slováci sú na čele tabuľky o štyri body pred Anglickom, ktoré však odohralo o dva zápasy menej.

Priebeh zápasu

1. polčas:

Slováci vstúpili do zápasu aktívne a už na konci prvej minúty boli blízko ku gólu, keď Marcelliho strela skončila na žrdi. V následných minútach síce pokračovali v aktivite, no hostia ich nepustili do gólovej príležitosti.

Kazachstan išiel do vedenia v 11. minúte, keď využil zmätok v obrane súpera. Slováci nedostali loptu do bezpečia, dostal sa k nej Bagdat a aj s prispením teču prekonal Ťapaja - 0:1. Slováci mali viac z hry, ale ich hre v prvom polčase chýbal moment prekvapenia a obrana Kazachov im veľa nedovolila.

VIDEO: Gól Kazachov na 1:0

2. polčas:

Dôležitý moment prišiel v 52. minúte, keď striedajúci Fiala dorazil loptu za brankára Talyspajeva. Slováci pokračovali v aktivite, gólový úspech im dodal sebavedomie a po hodine hry išli do vedenia.

VIDEO: Prvý gól Adriána Fialu

Po akcii z ľavého krídla sa nedôrazne pokrytý Fiala dostal k hlavičke a zblízka upravil na 2:1. Hostia sa nevzdávali a brankár Ťapaj musel riešiť niekoľko nepríjemných situácií.

VIDEO: Druhý gól Adriána Fialu

V nadstavenom čase sa do sľubnej šance dostal Marcelli, no jeho strele zvnútra šestnástky chýbala razancia.

VIDEO: Jaroslav Kentoš hodnotí zápas

VIDEO: Adrián Fiala hodnotí zápas

Hlasy po zápase

Jaroslav Kentoš, tréner SR 21: „Sme radi, že sme tento zápas zvládli výsledkovo do víťazného konca. Mali sme dobrý úvod, vypracovali sme si dve dobré šance. Potom súper strelil gól a nám trvalo dosť dlho, kým sme sa vrátili späť do zápasu. Cez polčas sme urobili zmenu na dvoch postoch. Som rád, že chlapci ukázali v druhom polčase dobrú mentalitu a že to za stavu 0:1 nevzdali. Naša mentalita, schopnosť nevzdávať sa, ma veľmi potešila.“

Jakub Jakubko, kapitán SR 21: „Mali sme od zápasu iné očakávania, ale pripravili sme sa na rôzne varianty, jedna z nich bola, že budeme prehrávať a budeme to musieť otáčať. Hneď z prvej šance sme dostali gól, naopak naše sme nedokázali premeniť a v prvom polčase sme sa trápili. V polčasovej prestávke sme si niečo povedali a do druhého sme vyšli ako iné mužstvo. Išli sme za naším cieľom a som rád, že sa nám podarilo zvíťaziť, aj keď hra nebola podľa našich predstáv. Teraz sa nám bude určite lepšie dýchať. Tešíme sa na zápas s Anglickom.“

Adrián Fiala, autor oboch gólov SR 21: „Nastupoval som s tým, že chceme niečo podobné spraviť, teda že to otočíme. Je skvelé, že sa to podarilo vďaka mojim dvom gólom. Išiel som na ihrisko s tým, že chceme zmeniť hru, lebo šance sme si dovtedy vytvárali, ale nevedeli sme streliť gól. Som rád, že sa mi podarilo skórovať. V klube sa mi vôbec gólovo nedarí a v reprezentácii mám na konte už tri góly. Uvidíme, ako sa tréner rozhodne, či nastúpim proti Anglicku. Dúfam, že bude vypredané.“


Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

