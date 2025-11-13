ONLINE: Slovensko - Kazachstan dnes, kvalifikácia ME vo futbale U21 2027 LIVE (skupina D)

Slovensko - Kazachstan: ONLINE prenos zo zápasu kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov 2027.
Slovensko - Kazachstan: ONLINE prenos zo zápasu kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov 2027. (Autor: Sportnet)
13. nov 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny D kvalifikácie na ME vo futbale do 21 rokov 2027: Slovensko - Kazachstan.

PREŠOV. Futbalisti Slovenska a Kazachstanu dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.

Stretnutie hostí štadión v Prešove, úvodný výkop je naplánovaný na 18:00 h.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní kvalifikačného zápasu na ME 2027 medzi Slovenskom U21 a Kazachstanom U21.

Slovensko

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša patria medzi favoritov A-skupiny. V tabuľke sú na prvom mieste s desiatimi bodmi a jednobodovým náskok pred druhým Anglickom, s ktorým sa stretnú budúci týždeň v utorok a znova na pôde Prešova. Premiéru by mal absolvovať Samuel Gidi, ktorý prijal naše občianstvo a v priebehu sezóny vymenil Žilinu za Cinncinati.

Kazachstan

Futbalisti krajiny zo strednej Ázie nastúpia v pozícii outsidera. Kazachstan však zmenil trénera, keď sa kormidla chopil Denis Mamonov, a tak sa dá čakať zmena v hernom systéme, ktorý môže byť do istej miery nepríjemný. Hostia v doterajšom priebehu kvalifikácie získali len tri body a sídlia na piatej priečke. Horšia je už iba Andorra.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

