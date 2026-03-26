Po dlhej ceste nastúpia v úlohe favorita. Kazachastan Slovákom nič nedaruje

Slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov čaká v piatok v Kazachstane siedme vystúpenie v rámci D-skupiny kvalifikácie ME 2027.
Zverenci trénera Jaroslava Kentoša si chcú udržať stopercentnú bilanciu proti súperom z nižších výkonnostných košov.
„Sokolíci“ majú za sebou dlhú cestu do Strednej Ázie. Zo zrazu v Šamoríne sa presunuli do Viedne, odkiaľ leteli cez Istanbul do kazašského Šimkentu a následne ešte absolvovali cestu autobusom do dejiska piatkového duelu Turkestanu. Pozitívom preto je, že v marcovom asociačnom termíne odohrajú iba jeden duel.
„Teraz by bolo náročnejšie, keby sme hrali ešte jeden zápas po dlhej ceste z Kazachstanu. Takže nám to prišlo vhod, ale na druhej strane, potom v septembrovom zraze tam budú tri zápasy, čiže nás to dobehne,“ povedal v pondelok útočník bratislavského Slovana Adam Griger.
Prvý zápas Slováci vyhrali po obrate
Slováci v novembri v Prešove zdolali Kazachov 2:1 po obrate, ktorý v druhom polčase režíroval dvoma gólmi striedajúci Adrián Fiala.
„Vychádzame prioritne z novembrového zápasu, ktorý bol náročný a museli sme ho v druhom polčase otáčať. Každý kvalifikačný zápas je ťažký a inak to nebude ani teraz. Aj pred naším novembrovým duelom zmenil Kazachstan trénera. Ukážeme si, aký štýl hry je pre nového trénera typický.
V prvom rade sa však musíme skoncentrovať na našu hru. Vieme, čo musíme zlepšiť oproti poslednému zápasu proti Anglicku (0:4, pozn.). Najmä z pohľadu ofenzívy musíme byť efektívnejší a ukázať v nej viac kvality,“ citoval web Slovenského futbalového zväzu asistenta trénera Tibora Goljana.
V tabuľke D-skupiny patrí Slovákom druhá priečka o dva body za Anglickom, ktoré má zápas k dobru.
Rovnako tak aj tretie Írsko, ktoré stráca šesť bodov na druhé miesto. Kazachovia sú na poslednej šiestej priečke o skóre za Moldavskom. Priamo na záverečný turnaj postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší spomedzi druhých tímov. Zvyšných osem čaká baráž.
„V tabuľke je to nasekané, tam môže zvíťaziť každý s každým. Andorra zdolala Írsko 4:0 a aj Kazachstan 1:0, takže nemôžeme nič podceniť. Ale verím, že kvalita je na našej strane a pripravíme sa na to tak, aby sme zápas zvládli,“ vyjadril sa brankár Dominik Ťapaj.
Kazachstan bude nepríjemný až do konca
„Dvadsaťjednotka“ v doterajšom priebehu kvalifikácie zvládla víťazne všetky zápasy proti súperom z nižších výkonnostných košov. S rovnakým cieľom ide aj do duelu proti Kazachstanu.
„Jednoznačne chceme získať tri body. Bude to však ťažký zápas, o čom sme sa presvedčili aj v novembri doma. Kazachstan je húževnatý súper, ktorý nám nič nedaruje a bude nepríjemný až do konca zápasu,“ povedal stredopoliar Liberca Patrik Dulay pre web SFZ.
Tréner Kentoš nominoval na marcový zápas v Kazachstane štyroch nováčikov - Milana Šimona Rehuša z FC Košice, ukrajinského rodáka Artura Musáka z Baníka Ostrava, Nikolasa Brandisa z AS Trenčín a Mareka Okála z MŠK Žilina.
K dispozícii nemá tentokrát stredopoliara a ťahúňa Maria Sauera z francúzskeho Toulouse, ktorý je nominovaný do A-tímu a u Kentoša figuruje medzi náhradníkmi.
Úvodný výkop piatkového duelu D-skupiny kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov 2027 v Albánsku a Srbsku medzi Kazachstanom a Slovenskom je naplánovaný na 16.00 h v Turkestane.
Nominácia Slovenska U21 na zápas proti Kazachstanu
Brankári: Dominik Ťapaj (FC Viktoria Plzeň), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Jakub Badžgoň (MŠK Žilina)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Marek Okál (MŠK Žilina), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Tomáš Jaššo (FC Petržalka), Nikolas Brandis (AS Trenčín)
Stredopoliari: Ján Murgaš (MFK Ružomberok), Samuel Gidi (FC Cincinnati), Artur Musák (FC Baník Ostrava), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Miroslav Sovič (FC Košice)
Útočníci: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Andy Masaryk (Tatran Prešov), Patrik Dulay (FC Slovan Liberec), Milan Šimon Rehuš (FC Košice), Jakub Pira (FC Baník Ostrava), Adam Griger (ŠK Slovan Bratislava)
Zostávajúci program v kvalifikácii ME 2027
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR