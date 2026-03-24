Slováci nechcú v Kazachstane nič podceniť. Ťapaj: Musíme byť mentálne silní

Futbalisti Slovenska do 21 rokov (Autor: TASR)
TASR|24. mar 2026 o 10:34
ShareTweet0

Mladí Slováci sú v tabuľke zatiaľ druhí.

Podľa brankára Dominika Ťapaja musia byť slovenskí futbalisti do 21 rokov v ďalšom kvalifikačnom dueli o budúcoročné ME na pôde Kazachstanu silní najmä mentálne.

Ťapaj odchytal aj prvý kvalifikačný zápas proti tomuto súperovi, v novembri v Prešove zvíťazili zverenci Jaroslava Kentoša 2:1.

Zápas v rámci kvalifikácie na ME 2027 v Albánsku a Srbsku čaká „sokolíkov“ v piatok 27. marca v meste Turkistan.

„Kazachstan znova zmenil trénera, takže sa budeme musieť pripraviť na nejaké nové varianty. V tabuľke je to nasekané, tam môže zvíťaziť každý s každým.

Andorra zdolala Írsko 4:0 a aj Kazachstan 1:0, takže nemôžeme nič podceniť. Ale verím, že kvalita je na našej strane a pripravíme sa na to tak, aby sme zápas zvládli,“ povedal Ťapaj.

Súvisiaci článok
V tabuľke D-skupiny sú Slováci druhí o dva body za Anglickom, ktoré však má zápas k dobru. Kazachovia sú na poslednej šiestej priečke o skóre za Moldavskom.

Priamo na záverečný turnaj postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší spomedzi druhých tímov. Zvyšných osem čaká baráž.

V novembri Slováci zdolali Kazachstan 2:1, Ťapaj si zápas dobre pamätá: „Vtedy sme dostali po našej chybe gól v úvode zápasu, ale zareagovali sme na to naozaj dobre. Po celý zápas sme boli oveľa lepší ako súper a dokázali sme ho otočiť. Myslím si, že niečo podobné nás čaká aj teraz. Musíme byť mentálne silní a verím, že sa dobre nachystáme a zvládneme to.“

Debut v národnom tíme by mohol zažiť Artur Musák. Tento 20-ročný stredopoliar sa narodil v Užhorode na Ukrajine, kde žil do svojich 12 rokov. Od 6 rokov však má aj maďarský pas. Napokon si však oblečie dres Slovenska.

„S reprezentáciou Maďarska sa to naťahovalo, niečo sa aj skúšalo, ale nevyšlo to. A potom som sa dozvedel, že tréner by ma chcel vidieť v slovenskej reprezentácii, tak som povedal hneď v ten deň, že určite chcem byť v slovenskej reprezentácii,“ vysvetlil Musák.

Ten vlani v septembri prestúpil do Baníka Ostrava. Okrem neho je v kádri SR ešte pätica ďalších legionárov pôsobiacich v Česku. Musák predtým hrával v Michalovciach, môže alternovať na viacerých postoch.

„Mňa sa tréner pýtal, kde sa cítim lepšie, či na tej ´osmičke´, alebo ´desine´, ale nerobí mi problém hrať aj ´šestku´. Kde ma tréner potrebuje, tam budem hrať a budem robiť to, čo bude chcieť tréner.“

Tabuľka kvalifikačnej skupiny D

Reprezentácie

Legendárny futbalový brankár Alexander Vencel st. si prevzal cenu Fair play.
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slováci nechcú v Kazachstane nič podceniť. Ťapaj: Musíme byť mentálne silní