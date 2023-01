Tréner Feneš varuje pred Kanadou: Čaká nás peklo na ľade i na tribúnach

V tretej tretine záverečného súboja so Švajčiarmi viedla 3:1, ale neudržala dvojgólový náskok a napokon prehrala 3:4 po samostatných nájazdoch.

MONCTON. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov siahala na víťazstvo v základnej B-skupine majstrovstiev sveta juniorov v Kanade.

"Kanada je najsilnejší možný protivník, ktorého sme mohli dostať. Za tretiu tretinu so Švajčiarmi sme si to však asi zaslúžili. Mali sme situáciu vo vlastných rukách a naše ego nás zdolalo,“ zhodnotil hlavný tréner Ivan Feneš pre portál hockeyslovakia.sk

Zápas Kanada – Slovensko je naplánovaný na záver štvrťfinálového programu.

"Čaká nás hokejové peklo, na ľade aj na tribúnach. Treba sa na to pripraviť. Môžeme mať rešpekt, ale nesmieme nastúpiť so strachom. Ak v hlavách neuveríme tomu, že môžeme uspieť, potom sa to neudeje ani v zápase. Určite nám však nebude stačiť hrať obyčajný hokej,“ zdôraznil kouč.