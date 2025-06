ONLINE: Slovensko - Kanada dnes, MS v hokejbale do 16 rokov 2025 LIVE (o 3. miesto)

Pro bronzové medaile si nyní přichází slovenští hokejbalisté do 16 let!

Slovenská reprezentace do 16 let ovládla souboj o bronzové medaile a z královéhradeckého turnaje se tak vrátí s cennými kovy! O vítězství svého týmu rozhodl ve 40. minutě Róbert Krajňák, jenž se prosadil dokonce ve vlastním oslabení a upravil na konečný stav 5:4!

Slovensko právě vstřelilo branku! Slováci se dostávají do vedení! A to navíc ve vlastním oslabení! RÓBERT KRAJŇÁK vyběhl od levého mantinelu na kruh, odkud Jawandhu nachytal na vzdálenější tyč pod ruku.

Matyas Svrček dorážel z mezikruží poté, co Jawandha vyrazili slovenské nahození od levého mantinelu, avšak maskovaný muž v brance javorových listů podruhé zasahovat nemusel, když míček srazila kanadská obrana do ochranné sítě.

Róbert Krajňák dostal přihrávku do ideální pozice do mezikruží, odkud zakončoval z první, avšak střílel přímo doprostřed branky, kde byl Cinelli připraven.

