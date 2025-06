Ambície hráčov musia ísť v prospech tímu, zdôrazňuje Greško pred ME mladíkov

BRATISLAVA. Ambasádor futbalových majstrovstiev Európy do 21 rokov Vratislav Greško považuje za dôležité, aby osobné ambície hráčov šli v prospech tímu. „Sokolíci“ sa predstavia na domácom turnaji v základnej A-skupine proti Španielsku, Taliansku a Rumunsku. O svoje postrehy a spomienky z prvej ruky na historický úspech Slovákov na ME21 v roku 2000 sa Greško podelil v relácii ŠPORT Tu a Teraz. Slovensko disponuje tento rok niekoľkými hráčmi z popredných líg a najväčšiu pozornosť púta zrejme stredopoliar Tomáš Suslov z Hellasu Verona. Pred 25 rokmi bol v tejto pozícii práve Greško, ktorý pôsobil v Bayeri Leverkusen.

„My sme vtedy mali síce vnútri lídrov, o ktorých sme vedeli, ale smerom navonok to aj médiá prezentovali tak, že ten najväčší líder na majstrovstvá Európy by som mal byť vlastne ja. Aj keď som pravidelne nehrával v Leverkusene, ukázalo sa, že mi pomohol tréning s hráčmi ako Ulf Kirsten, Carsten Ramelow, Jens Nowotny, Robert Kovač, Emerson či Zé Roberto. Stretávanie sa s nimi a ma posunulo neskutočne dopredu. Nešlo len o hernú kvalitu, ale aj o to, ako som sa mentálne posúval. Tuším, že Peťo Hlinka to povedal v jednom rozhovore – dokázal som presvedčiť ostatných hráčov, že nikto nie je neporaziteľný a že my na to máme,“ povedal Greško.

Poukázal tak na psychickú silu tímu, ktorá ide podľa neho ruka v ruke s individuálnymi výkonmi. Tými môžu zaujať aj krídelník Nino Marcelli, bratia Leo a Mário Sauerovci, brankár Ľubomír Belko či obranca talianskeho Cagliari Adam Obert. „Tá najväčšia sila je v skutočnosti mentalita tímu. Až vtedy vyniknú jednotlivci. Mám pocit, že v tejto zodpovednosti leží najväčší tlak na trénerovi a jeho asistentoch, nie na žiadnom z hráčov z tých veľkých líg. Nemyslím si, že máme v mužstve Lamina Yamala, ktorý by bol výrazne rozdielovým hráčom, ale máme veľa šikovných hráčov, o ktorých sa možno teraz nehovorí,“ zhodnotil Greško.

Pod súčasným trénerom „dvadsaťjednotky“ Jaroslavom Kentošom pôsobil na sklonku kariéry v Podbrezovej a obaja sa tak podieľali na premiére klubu v najvyššej súťaži v roku 2014. „Ja osobne poznám Jara Kentoša, bol môj tréner v Podbrezovej. Vždy veril v tímovosť a myslím si, že aj teraz bude na to tlačiť. Je veľmi dôležité, aby osobné ambície hráčov šli v prospech tímu. Ak sa nám to podarí, môžeme zdolať kohokoľvek,“ dodal Greško.

Slovensko organizuje EURO do 21 rokov druhý raz - premiérovo hostilo šampionát práve v roku 2000. Domáci dosiahli historicky najlepšie štvrté miesto, no Greško hovorí o dvoch úplne rôznych turnajoch. „V roku 2000 sa na turnaji zúčastnilo osem tímov a my sme museli absolvovať kvalifikáciu, v ktorej sme mali Rumunsko. My sme vtedy čelili veľmi silnému rumunskému výberu, ktorý bol považovaný za rovnocenný s Portugalskom. To malo v tíme budúce hviezdy ako Simão Sabrosa či Boa Morte. Tieto tímy boli favoritmi skupiny a my sme sa cez nich museli prebojovať,“ priblížil Greško.

Okrem Rumunov a Portugalcov mali v siedmej skupine Azerbajdžan a Maďarsko, kde prehrali jediný z ôsmich duelov (0:3). Následne zvládli dvojzápas play off proti Rusom (1:0 v, 3:1 d). Teraz stavajú Slováci na dobrých výsledkoch v príprave vrátane výhry 2:0 nad Španielskom. „Bol by som rád, keby som vedel predpovedať, ako to dopadne, ale to sa, samozrejme, nedá. Môžem vychádzať len zo svojej vlastnej skúsenosti. Vtedy bola príprava na kvalifikáciu veľmi dôležitá – a pritom sme počas nej nevyhrali skoro ani jeden zápas. Až ten posledný, proti Fínsku v Prešove, sa nám podarilo nejako zvládnuť. Nikto vtedy netušil, že práve tento zápas by mohol byť zlomový a ukázať nám, že sme schopní vyhrávať.

Potom prišiel prvý kvalifikačný duel proti Azerbajdžanu – a pamätám si, že už v 20. minúte sme mohli pokojne prehrávať 0:3. Ten zápas sme nakoniec s veľkou dávkou úsilia a aj troškou šťastia nejako vydreli,“ zhodnotil Greško v spojitosti s vtedajšou úvodnou výhrou 2:1 nad Azerbajdžanom. Nasledoval triumf 1:0 nad Portugalskom i v Rumunsku a víťazstvo 4:1 proti Maďarsku: „Po zápase s Azerbajdžanom by nikto nepovedal, že príde taká úspešná jazda – že to mužstvo začne naozaj dominovať a ľudia oň prejavia čoraz väčší záujem. Kvalifikáciu sme nakoniec zakončili v Devíne pred viac ako 4500 divákmi.“