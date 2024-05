Za Francúzsko nastupuje aj hráč z ruskej ligy. Potreboval súhlas ministerky

“Náročný duel. Nielen hokejovo, ale i v hlavách. Oni chcú vyhrať, my budeme chcieť to isté. Pred zápasom absolvujeme veľký míting,” hovoril najskúsenejší bek v mužstve Peter Čerešňák s rešpektom.

Z Tatara nie som nadšený, hovorí legenda

Veterán v drese Francúzska Pierre-Édouard Bellemare si uvedomuje silu najbližšieho súpera.

"Hrajú tvrdo, sú agresívni a chcú vyhrávať. To sú skvelé kvality. Bude to veľmi ťažký zápas," vyjadril sa pre Sportnet.

Nastúpi proti spoluhráčovi zo Seattlu Tomášovi Tatarovi.

"Z toho nie som veľmi nadšený. Hrať proti nemu, to je nočná mora. Je to zručný a vynaliezavý hráč, ktorý je aj veľmi zodpovedný. Posiela puky do pásma, pracuje pre tím. Je to však výborný spoluhráč. Teším sa na to," povedal s úsmevom.

Francúzi by výhru nad Slovenskom oslavovali. Chápu, že sú outsiderom.

"Bola by to veľká vec. Slováci sú stále roky pred nami. Zdolali sme ich v Minsku a bolo to pre nás ako zázrak. To sú presne tie zápasy, pre ktoré hráte hokej, veď veľa hráčov od nás hrá vo francúzskej lige. Výhra by znamenala, že sa posúvame a že aj noví hráči chápu, že sa môžeme priblížiť ku krajinám ako Dánsko či Nórsko.

Slovensko vnímame ako inú kategóriu. Vychovalo všetky tie legendy, ktoré síce už nehrajú, ale vyrástli im noví perspektívni hráči, ktorí budú hrať v NHL dlhé roky. Tento tím je lepší ako my. Ale práve víťazstvá proti takýmto mužstvám chutia viac," dodal Bellemare.