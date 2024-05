Regenda netušil, prečo ho vylúčili. Našťastie som strelil gól, tréneri by ma zabili, vraví

Ako hodnotíte dnešný zápas?

Mali sme dni voľna a niekedy je ťažko dostať sa späť do tempa. Francúzi na nás vybehli a bolo ich cítiť celý zápas. Majú veľkých útočníkov a pocítili sme to. Chvalabohu sme si uhrali zápas, dali sme štyri góly, oni dali druhý až na konci. Zvládli sme to dostatočne na to, aby sme vyhrali.

Rozhodcovia vás v prvej tretine vylúčili, keď ste sa dotkli puku s nohami stále na trestnej. Nevedeli ste o tomto pravidle?

Nevedel, počul som to prvýkrát. Niektorí chalani mi hovorili, že to je klasické pravidlo, ale ja som o tom naozaj ešte nepočul. Aspoň som sa niečo nové naučil a poučím sa do budúcnosti.