Experti sa zhodli: Hudáček hrá vo veľkej pohode, prináša niečo extra, kreatívne a nečakané

Dvadsaťštyriročný útočník o tomto pravidle nepočul a taktická chyba ho mrzela.

„Je to podobné, akoby hral s hokejkou na striedačke. Hráč nemôže byť nohami mimo hracej plochy,“ vysvetlil Konečný.

O to viac bol Regenda rád, že to bol nakoniec on, kto otvoril skóre zápasu. Do francúzskej siete dostal puk tri sekundy pred koncom prvej tretiny.

„Je to veľmi dôležité, že sme dali gól, pretože úvod nebol z našej strany najlepší. Francúzi na nás vybehli, nám sa nedarilo a ani presilovky nám nevyšli,“ povedal Nagy.