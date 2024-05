Hudáček prekonal zápis Demitru. Slafkovský vtipne okomentoval veľké teplo v hale

Na scéne majstrovstiev sveta nazbieral už 31 bodov, vďaka čomu sa v poradí slovenských hokejistov zaradil na deviate miesto pred Pavla Demitru.

Slovensku patrí priebežné tretie miesto tabuľky. Za Nemeckom, ktoré odohralo o jeden zápas viac, stráca len jeden bod. V základnej časti šampionátu nastúpi ešte v nedeľu proti Lotyšsku a v utorok proti Švédsku.

Pozrite si reakcie po zápase Slovensko - Francúzsko pre TV JOJ. Mário Grman, obranca Slovenska: V prvom rade sme radi za tri body, nerodilo sa to ľahko. Gól Paliho Regendu tri sekundy pred koncom prvej tretiny nás nakopol a ako hovorím, som rád, že sme to zvládli. Verím, že môj zdravotný stav bude už len lepší. Ani som nevedel, že ten štvrtý gól som dal ja. Myslím som si, že to Cingel alebo niekto pred bránkou tečoval. Tým, že som v tejto hale dva roky hral, je to pre mňa špeciálny moment. VIDEO: M. Grman

Libor Hudáček, autor dvoch gólov Slovenska: Atmosféra bola super. Od divákov cítime tú energiu, snažíme sa to preniesť do našich výkonov a zatiaľ sa nám to darí. Do polnoci oslávime a zajtra nás čaká najdôležitejší zápas. To, že som prebehol Pavla Demitru je krásne, ale neviem čo mám k tomu teraz povedať. Možno to bude pre mňa cennejšie, keď ukončím kariéru. Hrám kolektívny šport a teraz nepremýšľam nad týmito vecami.

Samuel Hlavaj, brankár Slovenska: Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Druhá tretina rozhodla o tom, že sme ho dotiahli do úspešného konca. Tretiu tretinu sme hrali to, čo chceme hrať aj v budúcom zápase. Bol to taký play-off hokej. Gól do kabíny nám pomohol a potom Libor potvrdil, že je strelec. Klobúk dole pred jeho prvým gólom. Čo sa týka môjho výkonu, tešilo by ma víťazstvo aj keby som dostal päť gólov.

Tomáš Tatar, kapitán Slovenska: Bol to náročný zápas. Francúzi dobre korčuľovali, boli agresívni, napádali nás a znepríjemňovali nám to hneď od začiatku. V hale bolo teplo a ľad nebol kvalitný, čo si myslím, že hralo trochu v ich prospech, keďže nechceli až toľko kombinovať. Po dvoch dňoch voľna sme sa museli trochu naštartovať. Samo nás podržal a potom sme im odskočili a už to kontrolovali. Atmosféra je parádna, ľudia nás ženú dopredu a snažíme sa im za to odvďačiť výkonmi.