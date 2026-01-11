ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (Skupina B)

Slovensko - Fínsko, ONLINE prenos z MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 (U18).
Slovensko - Fínsko, ONLINE prenos z MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 (U18). (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. jan 2026 o 15:30
ShareTweet0

Slovenské hokejistky do 18 rokov dnes hrajú ďalší zápas v skupine B na MS U18. Sledujte s nami ONLINE prenos Slovensko vs. Fínsko.

Slovensko a Fínsko dnes hrajú ďalší zápas skupiny B na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 v Kanade.

Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Slovensko - Fínsko na MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (skupina B, nedeľa, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta žien U18 Skupina B 2025/2026
11.01.2026 o 18:30
Fínsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30. Dnes budeme sledovať zápas slovenských reprezentantiek proti fínskym rovesníčkam.

Slovenské hokejistky U18 začali šampionát s favoritom celého turnaja USA. Hneď na úvod dostali poriadnu facku. Prehrali vysoko 0:13. Slovenky sú aj v dnešnom zápase outsiderom. Uvidíme ako sa im bude v zápase dariť.

Reprezentácie

    Slovensko - Fínsko, ONLINE prenos z MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 (U18).online
    Slovensko - Fínsko, ONLINE prenos z MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 (U18).online
    ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (Skupina B)
    dnes 15:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (Skupina B)