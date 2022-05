Slováci môžu vo štvrťfinále proti Fínsku prekvapiť celý svet, vraví Jerguš Bača

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia zvládla rozhodujúci duel skupinovej časti hokejových majstrovstiev sveta 2022 vo Fínsku a po utorňajšom triumfe 7:1 nad Dánskom postúpila v druhom roku za sebou do štvrťfinále.

V stredu majú Slováci voľno, ale musia sa presunúť z Helsínk do Tampere.

Tatar vyzdvihol mladý tím

K postupu do vyraďovacej časti MS 2022 výrazne pomohol kapitán slovenského mužstva Tomáš Tatar, ktorý strelil Dánom dva góly v prvej tretine: "Sme radi za postup do štvrťfinále, dosiahnuť to s takým mladým mužstvom je naozaj super."