Vybavené aj bez Kanady. Slovensko je po vysokej výhre nad Dánskom vo štvrťfinále

Slovensko - Dánsko: Výsledok a štatistiky zápasu na MS v hokeji 2022

HELSINKI. Slovenskí hokejisti si vybojovali postup do štvrťfinále na MS v hokeji 2022. V poslednom zápase helsinskej skupiny A zvíťazili nad Dánskom suverénne 7:1. Bol to zároveň najlepší výkon slovenského tímu na šampionáte.

Slovenskí hráči podali veľmi dobrý výkon, zodpovedne bránili, napádali rozohrávku súpera a oberali ho o puky. Dánov do šancí takmer nepúšťali.

Prvé dva góly slovenského tímu strelil kapitán Tomáš Tatar v prvej tretine. Skóre otvoril v 11. minúte po strele z vyhratého vhadzovania. V 20. minúte nezaváhal sám pred dánskym brankárom.

„Bola to otázka času, kedy mu to vyjde. Je vidno, že chce tím vyviesť do štvrťfinále a dal dva krásne góly,“ hodnotil úvod zápasu Marián Gáborík.

Dáni sa snažili vytvárať si šance, ale neboli nebezpeční. Na ich výkone bolo znať, že im chýbajú sily, keďže v nedeľu večer hrali zápas proti Kanade. Favorita prekvapivo zdolali.

Proti Slovensku však mali len ojedinelé šance, neboli dôrazní, chýbal im lepší pohyb aj streľba.