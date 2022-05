Vyhráme 3:0, prognózuje fínsky novinár. Domácich fanúšikov podrobil kritike

Pri vstupe do nej sme blúdili spleťou chodieb plných bufetov a stánkov s občerstvením.

TAMPERE. Po presune z Helsínk do Tampere sme nadobudli pocit, že Fíni skutočne žijú majstrovstvami sveta v hokeji.

Radšej vám to ukážem. Mohli by ste ľahko zablúdiť," povedala nám ochotná pani v uniforme, ktorá pracuje v SBS.

"Výťahom sa dostanete na tretie poschodie a odtiaľ musíte ísť pešo do press centra, ktoré je na piatom.

Fíni si nič iné ako postup do semifinále nepripúšťajú. Vypadnúť na domácom šampionáte vo štvrťfinále so Slovenskom by pre nich bol zahanbujúci výsledok.

"Verím, že to fínski hokejisti zvládnu. Slováci budú radi, ak strelia nejaký gól," zažartovala pani z bezpečnostnej služby štadióna, narážajúc na fakt, že Fíni v posledných troch dueloch neinkasovali ani raz.