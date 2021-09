ONLINE: Slovensko - Chorvátsko (Kvalifikácia MS vo futbale 2022)

Výborné narušenie rozohrávky hostí. Naši hráči sa v desiatich presunuli do útočného pásma a skúsili sa podpísať pod vymyslenie akcie. Súper tomuto odolal.

Chorváti sa prvýkrát ukázali na dostrel bránky Rodáka. Čolak naservíroval loptu Brozovićovi. Ten to skúšal priamou strelou spoza šestnástky, ale nepodarilo sa mu ohroziť nášho gólmana.

Potrebovali sme zrýchliť hru v útočnej fáze. Kucka neoklamal Brozovića, ktorý mu vystavil stopku a náš stredopoliar išiel na trávnik. Nebolo to však nedovolené.

Úvodné zostavy: Slovensko: M. Rodák – Pekarík, Šatka, Škriniar, Hancko – Mak, Kucka, Lobotka, Hamšík (C), V. Weiss – Schranz. Náhradníci: Bero, Boženík, De Marco, Duda, Hromada, Hrošovský, Jirka, Koscelník, D. Kuciak, Plach, Strelec, Valjent. Chorvátsko: Ivušić – Juranović, Lovren, Vida (C), Sosa – Vlašić, Brožović, Kovačić – Ivanušec, Čolak, Oršić. Náhradníci: Barišić, Ćaleta-Car, Kramarić, Livaja, Livaković, Majer, Moro, Pašalić, Perišić, Škorić, Sluga, Uremović. Rozhodca: Frankowski..

