ONLINE: Slovensko - Česko White dnes LIVE, MS v hokejbale do 16 rokov 2025

Vítám tu všechny milovníky hokejbalu! Ve čtvrtek pokračuje mládežnické MS v Hradci Králové. V rámci šampionátu do 16 let se odpoledne utkají týmy Slovenska a Česka White. Jeden ze dvou českých výběrů vstoupil do MS ve středu drtivou výhrou 22:1 nad Velkou Británií. Slováci zdolali 4:2 silné USA.