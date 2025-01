Slovensko privíta mládežnícku elitu, bude hostiť dva plavecké šampionáty

"Uvedomili sme si, že mladí plavci potrebujú ešte jedno podujatie, aby mohli lepšie zvládnuť prechod do kategórie dospelých. Prvý európsky šampionát do 23 rokov sa konal v roku 2023 v Dubline a zažiaril tam vtedy na domácej pôde aj Daniel Wiffen, ktorý sa už o rok na to stal v Paríži olympijským šampiónom na 800 m voľným spôsobom.

Slovensko už dlhšiu dobu čaká na nástupcu Martiny Moravcovej, ktorý by ako ona získaval cenné kovy z vrcholných podujatí, no decembrový európsky šampionát v krátkom bazéne v Budapešti a výkony Tamary Potockej, či Mateja Dušu ukázali, že nádejná budúcnosť tu je.

"Budeme hostiť druhé najvýznamnejšie podujatie, ktoré organizuje European Aquatics a momentálne je to top, čo môžeme dosiahnuť.

Možno, keď sa nám podarí dobudovať plavecké centrum v Košiciach a niekedy v budúcnosti zrekonštruovať Pasienky, tak sa môžeme pokúsiť aj o organizáciu veľkých ME. Mali sme plavcov na olympijských hrách, verím, že pribudnú aj úspešní juniori. Sme veľmi radi, že tieto mládežnícke podujatia tu máme.

V roku 2025 bude Slovensko hostiť viac ako 30 športových podujatí, ich podpora je súčasť základnej stratégie novovzniknutého ministerstva. Môžeme ich zásluhou spropagovať Slovensko, privítať turistov a ukázať, že máme k dispozícii vhodné športové prostredie," uviedol minister športu a cestovného ruchu Dušan Keketi.

Aj prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek verí, že plavecký šampionát mládeže môže byť iba začiatkom, ktorý v budúcnosti otvorí dvere pre konanie ďalších významných podujatí.

"Ak tieto dva šampionáty dopadnú dobre, radi by sme sa pokúsili získať organizáciu ME juniorov vo vodnom póle v Košiciach. Predovšetkým sme však radi, že vôbec môžeme organizovať tieto majstrovstvá, bez pomoci ministerstva by to nešlo."