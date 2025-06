Na slovenské EURO budú dohliadať aj zahraniční policajti, informoval minister

BRATISLAVA. Na bezpečnosť počas ME vo futbale hráčov do 21 rokov budú na Slovensku dohliadať aj zahraniční policajti.

VIDEO: Šútaj Eštok o bezpečnosti ME vo futbale do 21 rokov

Policajti tiež na zabezpečovanie poriadku počas majstrovstiev využijú telové kamery. Rezort ich pre políciu obstaral zatiaľ 500. Generálny riaditeľ sekcie informatizácie ministerstva vnútra Martin Hrachala priblížil, že kamery sú vybavené systémom s umelou inteligenciou.

Dokážu rozoznávať rôzne zbrane, nože či iné nebezpečné predmety. Kamery tiež vedia simultánne prekladať reč do približne 120 jazykov, čo by malo uľahčiť komunikáciu so zahraničnými fanúšikmi. Kamery by mali tiež lepšie prepojiť policajtov v teréne s operačným strediskom, ktoré cez ne dokáže vidieť.

Hrachala po tlačovej konferencii pre TASR priblížil, že jednotková cena za kameru bola takmer 700 eur. Pripustil, že si systém vyžaduje aj ďalšie výdavky. V budúcnosti by chcel podľa neho rezort systém rozširovať a prepojiť ho napríklad s kamerami v policajných autách.

Policajný zbor spustil testovaciu prevádzku telových kamier pre policajtov v Bratislave a v Košiciach začiatkom decembra minulého roka. V marci sa do testovania zapojili aj policajti v Banskej Bystrici.