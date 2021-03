Kto ešte nebol reprezentant, nech sa hlási u súdruha Žinčicu (komentár)

Mal by to byť najvyšší level. To najviac, čo si viete v športe predstaviť. Niečo ako udeľovanie Oscarov v kinematografii.

Na majstrovstvá sveta chodia súperiť tí najlepší z najlepších. Roky s pomocou odborníkov a trénerov pilujú talent, aby zažiarili.

Teda - v ideálnom svete.

Lenže je iné byť najlepším lyžiarom vo Venezuele, kde o snehu nechyrovali, a patriť k špičke v Nórsku, kde lyžujú všetci.