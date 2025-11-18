Prvá prehra v kvalifikácii prišla s favoritom. Slováci proti Anglicku nemali nárok

Kvalifikácia ME vo futbale hráčov do 21 rokov
Slovensko - Anglicko 0:4 (0:1)
Góly: 18. a 87. Mubama, 60. Nwaneri, 73. King. Rozhodcovia: Umudlu - Huseynov, Mammadov (všetci Azerb.), ŽK: Fiala - Peck, Lewis
Diváci: 5903
Slovensko: Hrdina - Hranica (83. Dulay), Pališčák, Jakubko, Danihel (27. Mielke) - Chyla (83. Hájovský), Gidi, Gajdoš (64. Fiala) - Marcelli, Pira (64. Griger), Riznič
Anglicko: Setford - Norton-Cuffy, Alleyne (78. Phillips), Lewis (78. Fisher), Acheampong - Peck (68. Miley), Nwaneri (68. King), Bellingham - George (61. Hall), Mubama, Gittens
PREŠOV. Futbalisti Slovenska do 21 rokov utrpeli v kvalifikácii na ME 2027 prvú prehru. Na domácej pôde v Prešove podľahli favorizovanému Anglicku hladko 0:4.
Albión je s 15 bodmi líder skupiny. Slováci odohrajú ďalší zápas v marci 2026 s domácim Kazachstanom.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Pred zaplnenými tribúnami začali aktívnejšie Angličania, keď Peckovu strelu z diaľky musel Hrdina vytlačiť na rohový kop.
O dve minúty bol v sľubnej pozícii aj George, slovenský brankár si opäť poradil. Slováci sa postupne osmelili, ale nedostali sa do blízkosti brány a strela Marcelliho letela mimo.
V 18. minúte domáci reprezentanti podcenili center Gittensa, Riznič neustrážil na zadnej žrdi Georga, ktorý vrátil loptu do malého vápna, kde Danihel nechal zblízka hlavičkovať Mubamu - 0:1.
Riznič dostal v 25. minúte krížnu prihrávku od Hranicu, ale zvnútra šestnástky prestrelil bránu.
II. polčas:
Aj do druhého dejstva vstúpili lepšie hostia. Peck sa dostal k strele spoza šestnástky, ktorú Hrdina zneškodnil aj s pomocou ľavej žrde.
Po hodine hry bolo už 0:2, keď sa Nwaneri dostal za obranu Slovákov a preloboval Hrdinu. Hostia mali zápas pod kontrolou, domácich efektívne bránili a zároveň hrozili prečísleniami.
V 73. minúte predviedol Norton-Cuffy prienik po pravej strane, dostal sa až do šestnástky, kde spätnou prihrávkou poslal loptu Lewisovi, ktorý ju posunul ešte lepšie postavenému Kingovi - 3:0.
Po tomto momente tempo hry mierne upadlo a hralo sa najmä medzi šestnástkami. Mubama mohol 85. minúte zvýšiť náskok Angličanov, ale jeho únik zneškodnil Hrdina.
Krátko na to ho však Mubama prekonal druhýkrát v zápase, keď Jakubko stratil loptu a defenzíva Slovákov nezastavila anglického útočníka.
Hlasy po zápase
Jaroslav Kentoš, tréner SR: „S výsledkom určite nie som spokojný. Zápas by som rozdelil na dve polovice. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, no škoda, že sme nevyužili šance, ktoré sme v ňom mali. Proti takému kvalitnému mužstvu sa musíte z takých šancí dostať aspoň na remízu. Žiaľ, urobili sme jednu chybu, ktorú súper potrestal a potom to už bolo ťažké. V druhom polčase sme sa snažili hrať aktívnejšie, no od druhého gólu mal už súper zápas absolútne pod kontrolou. Záverečných 30 minút sme pôsobili odovzdaným dojmom.“
Adam Hrdina, brankár SR: „Do zápasu sme išli s cieľom zvíťaziť a oprieť sa o náš systém. V niektorých fázach sa nám to darilo, žiaľ, Anglicko nám ukázalo svoju kvalitu. Vedeli sme, s kým hráme. Počítal som s tým, že súper bude viac s loptou.“
Jakub Jakubko, obranca a kapitán SR: „Prvý polčas bol z našej strany dobrý, bola to vyrovnaná partia. Škoda inkasovaného gólu, pri ktorom Angličania ukázali svoju kvalitu. Do druhého polčasu sme išli s jasným zámerom vyrovnať. Žiaľ, nepodarilo sa nám to a Angličania nám strelili ďalšie góly. Nám už odchádzali sily. Hostia ukázali svoju kvalitu a potvrdili, že právom sú tam, kde sú. Taký je futbal.“
Timotej Hranica, obranca SR: „Zápas sme mali dobre rozohratý, dobre sme bránili a boli sme v kompaktnom bloku. Vychádzali nám protiútoky, z ktorých sme boli nebezpeční. V druhom polčase sa to otvorilo. Chceli sme viac pressovať, tým sa otvárali priestory. Angličania mali viac šancí a ich kvalita vyústila do výsledku.“