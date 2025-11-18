ONLINE: Slovensko U21 - Anglicko U21 dnes, kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 LIVE

Slovensko U21 - Anglicko U21: ONLINE prenos zo zápasu kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov 2027.
Slovensko U21 - Anglicko U21: ONLINE prenos zo zápasu kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov 2027.
Sportnet|18. nov 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny D kvalifikácie na ME vo futbale do 21 rokov 2027: Slovensko U21 - Anglicko U21.

PREŠOV. Futbalisti Slovenska a Anglicka dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.

Stretnutie hostí štadión v Prešove, úvodný výkop je naplánovaný na 18:00 h.

Kde sledovať kvalifikáciu ME U21 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Anglicko dnes LIVE (kvalifikácia ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027, skupina D, utorok, výsledok, NAŽIVO)

Kvalifikácia na ME U21  2025/2026
18.11.2025 o 18:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Anglicko
Prehľad
Rozhodca: Umudlu – Huseynov, Mammadov.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu D skupiny Kvalifikácie na EURO U21 2027 medzi Slovenskom a Anglickom.

Slováci v tejto kvalifikácii ešte neprehrali a momentálne sú lídrom skupiny D práve o bod pred Anglickom, ktoré má, ale zápas k dobru. Zverenci Jaroslava Kentoša si pripísali 4 výhry (Andorra, 2x Moldavsko, Kazachstan) a remizovali v Írsku.

Angličania sú na spomínanom 2. mieste so stratou bodu na vedúce Slovensko, ale so zápasom k dobru. Rovnako ako naša reprezentácia neprehrala ani tá anglická. Na konte majú 4 výhry (Kazachstan, Moldavsko, Andorra a Írsko).

Sokolíkov nečaká nič jednoduché. Na Slovensko totiž prídu mená ako Jobe Bellingham, Ethan Nwaneri, Rico Lewis či Jamie Gittens.

Tieto tímy sa naposledy stretli na Eure U21 v roku 2017. Vtedy sa z tesného víťazstva 2:1 tešila reprezentácia Anglicka.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

ONLINE: Slovensko U21 - Anglicko U21 dnes, kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 LIVE
dnes 15:00
