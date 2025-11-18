ONLINE: Slovensko U21 - Anglicko U21 dnes, kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 LIVE

PREŠOV. Futbalisti Slovenska a Anglicka dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.
Stretnutie hostí štadión v Prešove, úvodný výkop je naplánovaný na 18:00 h.
Kde sledovať kvalifikáciu ME U21 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Anglicko dnes LIVE (kvalifikácia ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027, skupina D, utorok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia na ME U21 2025/2026
18.11.2025 o 18:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Anglicko
Prehľad
Rozhodca: Umudlu – Huseynov, Mammadov.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu D skupiny Kvalifikácie na EURO U21 2027 medzi Slovenskom a Anglickom.
Slováci v tejto kvalifikácii ešte neprehrali a momentálne sú lídrom skupiny D práve o bod pred Anglickom, ktoré má, ale zápas k dobru. Zverenci Jaroslava Kentoša si pripísali 4 výhry (Andorra, 2x Moldavsko, Kazachstan) a remizovali v Írsku.
Angličania sú na spomínanom 2. mieste so stratou bodu na vedúce Slovensko, ale so zápasom k dobru. Rovnako ako naša reprezentácia neprehrala ani tá anglická. Na konte majú 4 výhry (Kazachstan, Moldavsko, Andorra a Írsko).
Sokolíkov nečaká nič jednoduché. Na Slovensko totiž prídu mená ako Jobe Bellingham, Ethan Nwaneri, Rico Lewis či Jamie Gittens.
Tieto tímy sa naposledy stretli na Eure U21 v roku 2017. Vtedy sa z tesného víťazstva 2:1 tešila reprezentácia Anglicka.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.