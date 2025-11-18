Dvadsaťjednotka vyzve majstrov Európy. Kde sledovať zápas Slovensko - Anglicko?

Futbalisti Slovenska do 21 rokov.
Futbalisti Slovenska do 21 rokov. (Autor: TASR)
Sportnet|18. nov 2025 o 09:32
Pozrite si TV program zápasu Slovensko U21 - Anglicko U21 v kvalifikácii ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov pokračuje v kvalifikácii na európsky šampionát v roku 2027.

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša majú kvalifikáciu sľubne rozbehnutú, keď vyhrali štyri z doterajších piatich zápasov a figurujú na čele skupiny D.

Prvýkrát však čelia najväčšiemu favoritovi a úradujúcemu majstrovi Európy z Anglicka, ktorý vo svojich štyroch zápasoch nestratil ešte ani bod a dokonca neinkasoval ani jeden gól.

Angličania vyhrali titul európskych majstrov práve na Slovensku počas šampionátu EURO U21 2025, keď vo finále zdolali Nemecko 3:2 po predĺžení.

Duel začína výkopom na prešovskom štadióne 18.00 hod a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica STVR Šport.

Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.

