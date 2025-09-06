Kentoša prekvapil prístup Andorry, no apeluje na zdržanlivosť: Tím si na seba ešte len zvyká

BRATISLAVA. Trénera slovenskej reprezentácie do 21 rokov Jaroslava Kentoša prekvapilo, že Andorra hrala v Skalici proti jeho tímu v obrannom bloku.
„Sokolíci“ potvrdili úlohu favorita a súpera zdolali v zápase kvalifikácie na ME 3:0 po góloch Adama Grigera, Miroslava Soviča a Mateja Rizniča.
Pre Andorru to bol tretí zápas a v úvodných dvoch ukazovala aktívnejší štýl hry.
Kvalifikácia na ME sa začala pre trojicu tímov vrátane Andorry v júni, kedy prebiehal kontinentálny šampionát na Slovensku.
Tím trénera Eloya Casalsa prehral najprv 0:1 v Kazachstane a následne 0:3 v Moldavsku.
„Mali sme zanalyzované ich posledné dva zápasy, kde hrali otvorený futbal, vysoko pressovali a snažili sa hrať konštruktívne zozadu. Dnes hrali z dosť hlbokého a stredného bloku a zmenili trošku aj rozostavenie,“ uviedol Kentoš po zápase v Skalici.
VIDEO: Jaroslav Kentoš hodnotí zápas
Jeho tím absolvoval premiérový duel po odchode hráčov narodených v rokoch 2002 a 2003. Kapitánsku pásku mal Mário Sauer, stredopoliar francúzskeho FC Toulouse.
Výsledok zápasu síce znie presvedčivo, no jeho väčšinu viedli domáci len o gól po Grigerovej penalte.
„Je potrebné si uvedomiť, že sme hrali prvýkrát v tomto zložení. Strávili sme spolu málo dní a aj hráči, ktorí boli v ofenzíve, nehrávajú v kluboch pravidelne.
Griger je po zlomenine nohy a ešte tak nie je v ideálnej forme. My urobíme maximum, aby tímový progres prišiel v čo najkratšom čase,“ pokračoval Kentoš.
„Spoznávame jeden druhého, vytvorili sme dobrú partiu. Niektoré veci musíme ešte určite doladiť, ale myslím si, že je určite na čom stavať. Musíme si rozoberať tento zápas a odraziť sa od toho.
Je dôležité držať sa našich princípov a s tým ísť aj do ďalších zápasov,“ povedal samotný Griger.
VIDEO: Adam Griger po zápase
V reprezentácii do 21 rokov strelil premiérový gól a nastúpil za ňu prvý raz v ostrom dueli. V základe bol naposledy v marcovom prípravnom dueli proti Nemecku (0:1).
Pozornosť pútal aj stredopoliar Samuel Gidi, naturalizovaný Ghančan, ktorý získal slovenské občianstvo toto leto, si odbil úplnú premiéru na reprezentačnej úrovni.
„Podal zodpovedný výkon smerom dozadu a veľmi pomohol hlavne v prechode do obrany. Ukázal kvalitu aj vo výstavbe a taktiež v hre proti bloku, kde mal veľa dotykov. Bolo trocha cítiť, že posledné tri zápasy nehral v dôsledku nedokončeného prestupu do Cincinnati. Celkovo si však myslím, že jeho výkon bol pozitívny,“ povedal Kentoš.
VIDEO: Samuel Gidi hodnotí zápas
„Mal som síce tréningy, ale bolo to málo. V zápase som sa však cítil dobre, nie je sa čoho obávať,“ zhodnotil samotný Gidi, ktorý trénoval so Žilinou, odkiaľ prestupuje do zámoria. Súčasťou Cincinnati sa reálne stane po vyriešení situácie okolo víz.