Trenčianske skraty, prečo je Slovan každý týždeň v telke? (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Začiatok novembra majú ligové tímy voľný, je tu totiž reprezentačná prestávka.
Na Nemeckom pohári sa však predstaví početná skupina hráčov z Tipsport ligy.
Nielen o nich, ale aj o ďalších zaujímavých témach, bol nový diel relácie Hokejový BOSS.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tradičné duo diskutujúcich – moderátor Stano Benčat a expert Ondro Rusnák – v deviatom dieli tejto sezóny doplnila ďalšia tvár a hlas, ktorú poznajú diváci z prenosov Tipsport ligy. Tretím hosťom bol komentátor zápasov Pavol Pindjak.
Stano na úvod relácie pripomenul charitatívnu akciu Movember, ktorá poukazuje na prevenciu pri ochoreniach zameraných na mužskú populáciu, ale aj mentálne zdravie.
Následne páni v rámci Dušičiek spomínali na hokejistov, ktorí nás opustili predčasne. Pozdrav do neba venovali Dušanovi Pašekovi, Marekovi Svatošovi, či Borisovi Sádeckému.
No a následne sa už vrhli na debatu o dianí v lige.
Na čo všetko sa môžete tešiť?
- Ako vnímajú chalani tri tímy na čele ligy?
- Za čo pochválil Ondro manažéra Slovana Lukáša Havlíčka?
- Čo bol najsilnejší moment Slovana v tejto sezóne?
- Čo hľadať za skratmi Dukly Trenčín v záveroch zápasu?
- Udrží si Banská Bystrica strelca Turnbulla?
- Ako hodnotia chalani prvý útok baranov?
- Kto sa stal BOSS-om týždňa?
- Kde je podľa komentátora Pindjaka najlepšia atmosféra?
- Ako funguje nasadzovanie a výber televíznych prenosov?
- Ako vnímajú chalani rozhodnutie trénera Országha o nenominovaní Mariána Studeniča na OH?
Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej epizóde podcastovej relácie Hokejový BOSS.