Neni týždňa už aj na Spiši, legionári ako zajace z klobúka (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Štvrtina Tipsport ligy je za nami, tretina trénerov už skončila. V rámci hesla Neni týždňa sa niesol úvod ďalšieho dielu relácie Hokejový BOSS.
Trio Boris, Ondro a Stano na úvod popriali všetko najlepšie oslávencovi Júliusovi Šuplerovi k 75. narodeninám a následne sa už pustili do debaty o dianí v lige.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Spišská Nová Ves je štvrtým klubom ligy, kde skončil tréner. Séria troch prehier v rade, celkovo slabé výkony, málo strelených gólov a veľa inkasovaných a 9. pozícia tabuľke stála miesto trénera Petra Oremusa.
„Kouč Oremus je zvyknutý na silné slovenské jadro. Keď ho nemá, nie je to ideálne. Nie je to ale len jeho chyba, tím mu naozaj veľmi nepomohol,“ konštatoval Ondro.
Zmeny prišli aj v ďalších tímoch, ale v hráčskom kádri. Trenčín po odchode Sean Joslinga a Tomáša Záborského nepočíta ďalej ani s Ville Leskinenom.
„Tam sa to rozhodli urobiť inak, zmeny prišli v kádri, nie na trénerskej pozícii. Uvidíme, čo sa všetko v Dukle ešte stane, ale treba priznať, že nebyť dobrého úvodu, Trenčín má výrazne väčšie probémy,“ zhodli sa chalani.
- Aké spomienky majú chalani na trénera Júliusa Šuplera?
- Čo môže naštartovať Spišskú?
- Aký nový hráč prišiel do kabíny?
- Kde hrajú lídri rysov z minulej sezóny?
- Aké sú očakávania do Tomáša Záborského u Liptákov?
- Ako tipujú chalani najbližšie kolo?
- Kto sa stal BOSS-om týždňa?
- Aké príhody majú Ondro a Boris s hetrikmi?
Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej epizóde podcastovej relácie Hokejový BOSS.