Popravy trénerov, konflikt na Slovane, Nitra rozbehla valec (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Nová sezóna Tipsport ligy sa nehrá ešte ani mesiac a už poznáme mená dvoch odvolaných trénerov.
V Prešove skončil Peteris Skudra, v Michalovciach Juraj Faith. Téma trénerov tak jasne dominovala v novom vydaní relácie Hokejový BOSS, kde tento raz s moderáto rom Stanom Benčatom debatovalo duo Boris Valábik a Branko Radivojevič.
Dvaja kouči sa z klubov pobalili, tretí – Ján Šimko v Poprade – to vraj má nahnuté. „Letný majster“ ako sa hovorí Popradčanom, ktorí v príprave neprehrali zápas a od začiatku ligy naopak prehrali šesť zo siedmich duelov, sa trápi. V zápasoch hrá neraz dobre, ale napokon ich prehráva. Chalani v BOSS-ovi však tvrdia, že toto sa skôr či neskôr musí zmeniť, keďže káder je kvalitný.
Horšie je to v prípade Prešova a Michaloviec. V oboch tímoch chýba väčšia kvalita, ale spôsoby a dôvody koncov trénerov, boli odlišné.
„O trénerovi Skudrovi sa hovorilo, že je príliš tvrdý, hráči s ním nemali ideálne vzťahy. Taká, typická, sovietska škola,“ poznamenal Stano. „Počul som to. V tomto prípade to bolo asi logické vyústenie. Čo však vnímam, je tam veľká fluktuácia hráčov. Počas leta prišlo mnoho nových tvárí, nie všetko si ideálne sadlo. Vtedy je to jedno, kto má akú pozíciu, mužstvo si musí zomknúť a makať,“ priznal Branko.
„Sám si ten hokej hral, vieš aké to je. Nemusíš mať mužstvo plné McDavidov, to sa ani nedá. Ale pokiaľ chalani drú a makajú a rozumejú si s trénerom, ktorý z nich vie dostať maximum, môžu pomýšľať na lepšie výkony,“ pripojil sa k Brankovi Boris.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Prípad v Michalovciach bol iný. Juraj Faith a jeho dnes už bývalé mužstvo, nevyhralo v riadnom hracom čase ani raz. Zemplínčania majú po siedmich kolách dva body a sú poslední.
Kouč Faith mal po prehre s Prešovom 2:5 emotívny príhovor, kde hovoril o pomeroch v klube, nenávisti, ba až vyhrážkach voči nemu a hráčom a veľmi zlom prostredí na prácu. O niekoľko hodín neskôr ho vedenie odvolalo.
„Čakal som, že po týchto slovách ho podržia, ukážu, že idú ďalej bojovať. Ale situácia dopadla inak,“ poznamenal Branko.
