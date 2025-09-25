Mentálne trampoty Popradčanov, kolaps majstrovskej vlajky (Hokejový BOSS)

Podcast Hokejový BOSS.
Podcast Hokejový BOSS. (Autor: Sportnet)
Sportnet|25. sep 2025 o 18:00
ShareTweet2

Pozrite si a vypočujte si tretí diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

BRATISLAVA. Hokejová Tipsport liga má za sebou úvodných 5 kôl a veru, už sa dejú veci. A tak sa chalani z Hokejového BOSS-a stretli premiérovo v tejto sezóne v „plnom“ zložení, teda Stano, Ondro a Boris.

A mali poriadne horúce témy. „Mentálny tréner Popradu potrebuje mentálneho trénera,“ začal rozprávanie o kamzíkoch Stano.

Kto sleduje ligu vie, že Poprad prehral štyri z úvodných piatich zápasov, a to napriek tomu, že v každom z nich vyhrával, trikrát dokonca o dva góly, ale fatálnymi zlyhaniami o náskok prišiel.

„Ja by som z toho až takú drámu nerobil. Je len začiatok, ak by to takto s nimi šlo aj ďalej a budú na spodku tabuľky aj, povedzme, po 20. kole, to už je téma na vážne zmeny. Navyše, tie prehry boli také.

Zlyhali v koncentrácii, ale nie je to tak, že by hrali všetky zápasy zle a vôbec v nich neboli,“ povedal Boris.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

„Pripájam sa. Je veľký rozdiel medzi Popradom a povedzme Prešovom. Tam je to o umení Jara Janusa.

Naňho ide zápas čo zápas okolo 40 striel, v ofenzíve dali dokopy šesť gólov, z toho štyri v prvom kole Popradu. Kamzíci ale majú kvalitu, len si musia niektoré veci sadnúť, čo-to si povedať. Pár dní im teraz určite padlo vhod,“ doplnil Ondro.

Chalani sa počas rozprávania, hodnotenia a debatovania zamerali primárne na tímy z východu.

Na čo sa teda môžu fanúšikovia tešiť a aké témy chalani rozoberali?

Čo ešte nájdete v novom vydaní Hokejového BOSS-a?

  • Čo najviac chýba Popradu?
  • Aký bude zápas kamzíkov proti Spišskej?
  • Je namieste panika?
  • Čo všetko sa pokazilo na majstrovskej oslave Košíc?
  • Aké dojmy môže mať tréner Dan Ceman z tímu?
  • Kto sa stal Bossom týždňa?
  • Kto si zaslúži pochvalu v Michalovciach a kto zaostáva?
  • Čím bude výnimočné piatkové kolo?
  • Udrží si Banská Bystrica víťaznú fazónu?
  • Kde sú dobré a kde slabé bufety?

Tieto aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v druhej epizóde podcastu Hokejový BOSS v novej sezóne.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Podcast Hokejový BOSS.
Podcast Hokejový BOSS.
Mentálne trampoty Popradčanov, kolaps majstrovskej vlajky (Hokejový BOSS)
dnes 18:002
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Mentálne trampoty Popradčanov, kolaps majstrovskej vlajky (Hokejový BOSS)