Mentálne trampoty Popradčanov, kolaps majstrovskej vlajky (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Hokejová Tipsport liga má za sebou úvodných 5 kôl a veru, už sa dejú veci. A tak sa chalani z Hokejového BOSS-a stretli premiérovo v tejto sezóne v „plnom“ zložení, teda Stano, Ondro a Boris.
A mali poriadne horúce témy. „Mentálny tréner Popradu potrebuje mentálneho trénera,“ začal rozprávanie o kamzíkoch Stano.
Kto sleduje ligu vie, že Poprad prehral štyri z úvodných piatich zápasov, a to napriek tomu, že v každom z nich vyhrával, trikrát dokonca o dva góly, ale fatálnymi zlyhaniami o náskok prišiel.
„Ja by som z toho až takú drámu nerobil. Je len začiatok, ak by to takto s nimi šlo aj ďalej a budú na spodku tabuľky aj, povedzme, po 20. kole, to už je téma na vážne zmeny. Navyše, tie prehry boli také.
Zlyhali v koncentrácii, ale nie je to tak, že by hrali všetky zápasy zle a vôbec v nich neboli,“ povedal Boris.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Pripájam sa. Je veľký rozdiel medzi Popradom a povedzme Prešovom. Tam je to o umení Jara Janusa.
Naňho ide zápas čo zápas okolo 40 striel, v ofenzíve dali dokopy šesť gólov, z toho štyri v prvom kole Popradu. Kamzíci ale majú kvalitu, len si musia niektoré veci sadnúť, čo-to si povedať. Pár dní im teraz určite padlo vhod,“ doplnil Ondro.
Chalani sa počas rozprávania, hodnotenia a debatovania zamerali primárne na tímy z východu.
Na čo sa teda môžu fanúšikovia tešiť a aké témy chalani rozoberali?
Čo ešte nájdete v novom vydaní Hokejového BOSS-a?
- Čo najviac chýba Popradu?
- Aký bude zápas kamzíkov proti Spišskej?
- Je namieste panika?
- Čo všetko sa pokazilo na majstrovskej oslave Košíc?
- Aké dojmy môže mať tréner Dan Ceman z tímu?
- Kto sa stal Bossom týždňa?
- Kto si zaslúži pochvalu v Michalovciach a kto zaostáva?
- Čím bude výnimočné piatkové kolo?
- Udrží si Banská Bystrica víťaznú fazónu?
- Kde sú dobré a kde slabé bufety?
Tieto aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v druhej epizóde podcastu Hokejový BOSS v novej sezóne.