Zvolen prekope káder, no lídri ostávajú. Traja odchovanci predĺžili zmluvu

V drese HKM Zvolen budú aj v budúcej sezóne pôsobiť skúsení odchovanci Peter Zuzin, Patrik Marcinek a Juraj Valach. Hokejový klub spod Pustého hradu o tom informoval na svojom webe.
„Rytieri“ chcú postaviť do ročníka 2026/27 konkurencieschopné mužstvo a táto trojica má tvoriť pevný základ tímu, ktorý povedie trénerské duo Marek Zadina a Jozef Budaj.
„Rozhodli sme sa stavať na hráčoch, ktorí majú k Zvolenu silný vzťah, vieme, čo od nich môžeme očakávať a dlhodobo potvrdzujú svoju kvalitu. Silné jadro mužstva je základom, ak chceme pomýšľať na úspešnú sezónu.
Sme radi, že všetci traja pokračujú a nemuseli sme hľadať iné riešenia. Veríme, že okolo nich dokážeme vybudovať silný a konkurencieschopný tím,“ povedal pre klubový web člen Športovej rady HKM Ladislav Čierny.
Pre 35-ročného útočníka Zuzina, klubového rekordéra v počte odohraných zápasov, gólov aj asistencií, to bude 14. sezóna v drese HKM Zvolen. Prebiehajúci ročník nedohral pre zranenie, z ktorého sa aktuálne zotavuje.
Dvadsaťsedemročný útočník Marcinek vstúpi do svojej 11. sezóny v A-tíme „rytierov“ a v minulom ročníku sa s 51 bodmi stal najproduktívnejším hráčom tímu. Svojimi výkonmi si vypýtal pozvánku do reprezentácie, ktorá sa pripravuje na majstrovstvá sveta.
Defenzívne rady má viesť 37-ročný obranca a kapitán Valach. V uplynulej základnej časti zaznamenal 6 gólov a 15 asistencií a stal sa najproduktívnejším obrancom mužstva, pričom išlo zároveň o jeho bodovo najúrodnejšiu sezónu v slovenskej najvyššej súťaži.
„Na skladbe nového kádra naďalej intenzívne pracujeme a fanúšikom už čoskoro prinesieme ďalšie novinky,“ dodal klub na svojom webe.
