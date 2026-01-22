    Smiešny trest pre Balušku, kto bude v útoku so Slafkovským? (Hokejový BOSS)

    Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
    Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
    Sportnet|22. jan 2026 o 17:00
    Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

    Nový Hokejový BOSS je na svete a s ním ďalšia horúca debata na dianie v slovenskom hokeji.

    Stano Benčat sa vrátil z Bostonu, kde tamojší Bruins vyradili dres Zdena Cháru s číslom 33, plný dojmov.

    O legendárnom slovenskom obrancovi aj začal rozprávanie v rámci najnovšieho dielu relácie Hokejový BOSS spoločne s Brankom Radivojevičom a Ondrom Rusnákom. Následne prešli aj na ligové a reprezentačné témy.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    Absolútna legenda. To je prívlastok pre Zdena Cháru. Miluje ho Boston, Zdeno zas mesto na východnom pobreží Spojených štátov.

    Apropo, keď sme pri rozlúčkach a vyvesovaní dresov. Aj v Tipsport lige sa chystá ceremoniál. V polke februára sa dočká veľkého zápasu ikona Banskej Bystrice a štvornásobný majster Slovenska Ivan Ďatelinka. 

    Horúca diskusia sa rozpútala pri téme rozhodcov. Skúsený Vladimír Baluška urobil chybné rozhodnutie v zápase Žilina – Liptovský Mikuláš, ktoré ovplyvnilo chod duelu a prehru Liptákov. Majiteľ klubu Róbert Ľupták to niesol veľmi ťažko, na sociálnych sieťach klubu rozobral viaceré sporné momenty. 

    A trest? Baluška si nezapíska jedno kolo. „Za mňa je to výsmech. Jedno kolo? Mal dostať aspoň päť zápasov,“ vravel Branko. „Päť? To je veľa. To sa u nás nedáva pomaly za 'vraždu' na ľade, nie za takúto vec,“ kontroval Ondro.

    „Ale ovplyvnilo to výsledok a zápas. Ja sa nečudujem funkcionárom Liptákov, že penia. Vyšší trest by mu bol väčším varovaním, aby takúto vec viac neodpískal,“ dodal v reakcii späť Branko.

    Na čo všetko sa môžete tešiť v rámci nového Hokejového BOSS-a?

    • Kto každý aplaudoval Zdenovi Chárovi?
    • Aké príhody vytiahli chalani s Ivanom Ďatelinkom?
    • Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
    • Prečo bolo NENI Týždňa symbolické?
    • Ondrova tabuľka – čo sú pozitívne fakty o kluboch?
    • Ako by mohla vyzerať baráž?
    • Aké je ideálne zloženie prvého útoku Slovenska na OH?

    Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

    Hokejový BOSS

    So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    Tabuľka Tipsport ligy

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    dnes 17:00
