Smiešny trest pre Balušku, kto bude v útoku so Slafkovským? (Hokejový BOSS)

Nový Hokejový BOSS je na svete a s ním ďalšia horúca debata na dianie v slovenskom hokeji.
Stano Benčat sa vrátil z Bostonu, kde tamojší Bruins vyradili dres Zdena Cháru s číslom 33, plný dojmov.
O legendárnom slovenskom obrancovi aj začal rozprávanie v rámci najnovšieho dielu relácie Hokejový BOSS spoločne s Brankom Radivojevičom a Ondrom Rusnákom. Následne prešli aj na ligové a reprezentačné témy.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Absolútna legenda. To je prívlastok pre Zdena Cháru. Miluje ho Boston, Zdeno zas mesto na východnom pobreží Spojených štátov.
Apropo, keď sme pri rozlúčkach a vyvesovaní dresov. Aj v Tipsport lige sa chystá ceremoniál. V polke februára sa dočká veľkého zápasu ikona Banskej Bystrice a štvornásobný majster Slovenska Ivan Ďatelinka.
Horúca diskusia sa rozpútala pri téme rozhodcov. Skúsený Vladimír Baluška urobil chybné rozhodnutie v zápase Žilina – Liptovský Mikuláš, ktoré ovplyvnilo chod duelu a prehru Liptákov. Majiteľ klubu Róbert Ľupták to niesol veľmi ťažko, na sociálnych sieťach klubu rozobral viaceré sporné momenty.
A trest? Baluška si nezapíska jedno kolo. „Za mňa je to výsmech. Jedno kolo? Mal dostať aspoň päť zápasov,“ vravel Branko. „Päť? To je veľa. To sa u nás nedáva pomaly za 'vraždu' na ľade, nie za takúto vec,“ kontroval Ondro.
„Ale ovplyvnilo to výsledok a zápas. Ja sa nečudujem funkcionárom Liptákov, že penia. Vyšší trest by mu bol väčším varovaním, aby takúto vec viac neodpískal,“ dodal v reakcii späť Branko.
Na čo všetko sa môžete tešiť v rámci nového Hokejového BOSS-a?
- Kto každý aplaudoval Zdenovi Chárovi?
- Aké príhody vytiahli chalani s Ivanom Ďatelinkom?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
- Prečo bolo NENI Týždňa symbolické?
- Ondrova tabuľka – čo sú pozitívne fakty o kluboch?
- Ako by mohla vyzerať baráž?
- Aké je ideálne zloženie prvého útoku Slovenska na OH?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.