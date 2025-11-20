Branko prišiel, videl, zvíťazil a ide na golf. Letný majster ožíva (Hokejový BOSS)

Nahrávanie podcastu Hokejový BOSS.
Nahrávanie podcastu Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
Sportnet|20. nov 2025 o 18:00
ShareTweet0

Pozrite si a vypočujte si jedenásty diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

BRATISLAVA. Číslo 5 žije alebo né pětku né? V našej Tipsport lige veru áno. V polke novembra bol odvolaný už piaty tréner, v Trenčíne skončil Tommi Hämäläinen.

A náhrada? Dočasný štáb, v ktorom bol aj jeden z formácie BOSS-ov Branko Radivojevič. 

Trio Stano Benčat, Ondro Rusnák a Branko Radivojevič sa, primárne, venovalo dianiu v Dukle Trenčín.

„Páni, čím iným môžem začať ako s frázou Neni týždňa,“ zasmial sa Stano a následne priblížil genézu príchodu a a odchodu fínskeho trénera.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Branko následne poskytol exkluzívny pohľad na to, čo sa v posledných dňoch dialo v Trenčíne, s ktorým vyhral dva zápasy.

Najskôr totiž Dukla dobyla ľad Slovana a následne uspelo mužstvo s Liptovským Mikulášom.

A pokračovanie Branka pri tíme?

„Ja som už vopred hovoril, že vypomôžem na dva zápasy. Mám stopercentnú bilanciu a môžem ísť spokojne na golf do Španielska,“ povedal so smiechom.

Ondro mu následne daroval metlu, pretože nová metla dobre mietla.

A čo ďalšie na vás čaká v novom vydaní relácie Hokejový BOSS?

  • Kto by mohol zasadnúť na trénerskú stoličku v Trenčíne?
  • Aká je chémia medzi najmladším a najstarším obrancom tímu?
  • V čom vyniká Adam Goljer?
  • Prečo máme až dvoch BOSS-ov týždňa?
  • Poprad sa odráža z dna
  • Ako veľmi napodobní Adam Nemec brata Šimona?
  • Košice a Slováci idú výborne, prídu aj legionári?
  • Prečo nie je na Slovensku kultúra ako v Amerike?

Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej epizóde podcastovej relácie Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Nahrávanie podcastu Hokejový BOSS.
Nahrávanie podcastu Hokejový BOSS.
Branko prišiel, videl, zvíťazil a ide na golf. Letný majster ožíva (Hokejový BOSS)
dnes 18:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Branko prišiel, videl, zvíťazil a ide na golf. Letný majster ožíva (Hokejový BOSS)