Branko prišiel, videl, zvíťazil a ide na golf. Letný majster ožíva (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Číslo 5 žije alebo né pětku né? V našej Tipsport lige veru áno. V polke novembra bol odvolaný už piaty tréner, v Trenčíne skončil Tommi Hämäläinen.
A náhrada? Dočasný štáb, v ktorom bol aj jeden z formácie BOSS-ov Branko Radivojevič.
Trio Stano Benčat, Ondro Rusnák a Branko Radivojevič sa, primárne, venovalo dianiu v Dukle Trenčín.
„Páni, čím iným môžem začať ako s frázou Neni týždňa,“ zasmial sa Stano a následne priblížil genézu príchodu a a odchodu fínskeho trénera.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Branko následne poskytol exkluzívny pohľad na to, čo sa v posledných dňoch dialo v Trenčíne, s ktorým vyhral dva zápasy.
Najskôr totiž Dukla dobyla ľad Slovana a následne uspelo mužstvo s Liptovským Mikulášom.
A pokračovanie Branka pri tíme?
„Ja som už vopred hovoril, že vypomôžem na dva zápasy. Mám stopercentnú bilanciu a môžem ísť spokojne na golf do Španielska,“ povedal so smiechom.
Ondro mu následne daroval metlu, pretože nová metla dobre mietla.
A čo ďalšie na vás čaká v novom vydaní relácie Hokejový BOSS?
- Kto by mohol zasadnúť na trénerskú stoličku v Trenčíne?
- Aká je chémia medzi najmladším a najstarším obrancom tímu?
- V čom vyniká Adam Goljer?
- Prečo máme až dvoch BOSS-ov týždňa?
- Poprad sa odráža z dna
- Ako veľmi napodobní Adam Nemec brata Šimona?
- Košice a Slováci idú výborne, prídu aj legionári?
- Prečo nie je na Slovensku kultúra ako v Amerike?
Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej epizóde podcastovej relácie Hokejový BOSS.