K titulu je opäť bližšie. Slovan v špeciálnych dresoch zdolal DAC

Fortuna liga - 5. kolo, skupina o titul

Zápas v Trnave sa začal o hodinu neskôr (18.00) ako duel na Tehelnom poli. Prípadný ďalší pokus na spečatenie titulu by mali "belasí" práve vo vzájomnom zápase s MFK, ktorý je na programe v piatok 15. apríla v Ružomberku.

Stane sa tak v prípade, ak by druhý tím tabuľky a ich jediný konkurent MFK Ružomberok nezíska všetky body v stretnutí proti Seredi.

Slovan ako obhajca stále účinkuje aj v Slovenskom pohári, môže tak v tejto sezóne zopakovať cenné double z vlaňajška. V prvom zápase semifinále na pôde AS Trenčín uhrali zverenci Vladimíra Weissa st. bezgólovú remízu.

Hráči Slovana nastúpili v špeciálnej farebnej kombinácii dresov s cieľom prvýkrát v tejto sezóne zdolať súpera zo Žitného ostrova.

Boli to však hostia, ktorí sa po kombinačnej akcii ocitli v prvej príležitosti. V 6. minúte hlavičkoval Szánthó po centri Nebylu slabo, Chovan bol pripravený a loptu skryl do rukavíc. Zakrátko sa do dobrej palebnej pozície dostal Pinto, brankár Slovana si poradil.

"Belasí" pôsobili v úvode ospalým dojmom, prvú šancu si vypracovali až v 21. minúte. Predsezónna posila domácich Šaponjič po nábehu do šestnástky nebezpečne vystrelil, Veszelinov podržal svoj tím.

O šesť minút neskôr obrana DAC neodvrátila loptu, na hranici pokutového územia sa do nej oprel Zmrhal a strelou k žrdi zaznamenal už svoj ôsmy ligový gól v tejto sezóne - 1:0.