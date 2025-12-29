Slovinec suverénne triumfoval na úvodnom podujatí. Pred ním sa to nikomu nepodarilo

Na snímke slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc počas úvodného podujatia 74. ročníka Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe.
Na snímke slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc počas úvodného podujatia 74. ročníka Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. dec 2025 o 18:37
ShareTweet0

Druhé miesto pôvodne obsadil ďalší Slovinec, no dodatočne ho diskvalifikovali.

Turné štyroch mostíkov

prvé podujatie v nemeckom Oberstdorfe:

1.

Domen Prevc

Slovinsko

316,7 b. (141,5+140,0 m)

2.

Daniel Tschofenig

Rakúsko

299,2 (132,0+134,0)

3.

Felix Hoffmann

Nemecko

297,3 (132,5+136,0)

4.

Jan Hörl

Rakúsko

297,1 (136,5+133,0)

5.

Philipp Raimund

Nemecko

295,6 (136,0+133,0)

6.

Rjójú Kobajaši

Japonsko

295,0 (133,0+136,0)

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa stal suverénnym víťazom úvodného podujatia 74. ročníka Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe.

Stal sa tak prvým reprezentantom svojej krajiny, ktorý dokázal v nemeckom stredisku triumfovať. Na stupňoch víťazov ho doplnili druhý Rakúšan Daniel Tschofenig s výrazným mankom 17,5 bodu a tretí Nemec Felix Hoffmann (+19,4).

Druhé miesto pôvodne obsadil spoločne s Tschofenigom ďalší Slovinec Timi Zajc, no dodatočne ho diskvalifikovali pre nedovolenú kombinézu. 

Dvadsaťšesťročný Prevc potvrdil, že ani cez Vianoce ho neopustila jeho výborná forma. Pripísal si šiesty triumf v sezóne a upevnil si aj vedúcu pozíciu v poradí Svetového pohára. Na Turné zvíťazil vôbec prvýkrát.

Slovinsku ako dlhoročnej veľmoci v skokoch na lyžiach zatiaľ prvenstvo v Oberstdorfe unikalo, na zvyšných troch mostíkoch sa už z víťazstva tešilo. 

Prevc predviedol najlepší výkon v kvalifikácii i v 1. kole, keď skočil 141,5 m a získal 162,2 b. Vytvoril si tak náskok 8,3 bodu pred druhým Janom Hörlom a 9,8 pred tretím Jonas Schusterom.

Obaja Rakúšania však v dobrých podmienkach nedokázali zopakovať kvalitný pokus. Prevc naopak skočil najďalej aj v 2. kole, pripísal si 140 metrov a 154,5 bodu. „Niekto by si pomyslel, že to bolo jednoduché víťazstvo.

V mojej hlave sa však točili kolečka naplno. Snažil som sa sústrediť a som veľmi rád, že som prelomil kliatbu slovinských skokanov tu v Oberstdorfe a uspel. Som šťastný, že som predviedol dva skvelé skoky,“ tešil sa Prevc podľa FIS.com. 

Obhajca celkového prvenstva Daniel Tschofenig z Rakúska sa na druhú priečku posunul zo štvrtej po 1. kole, Hoffmann na tretiu zo šiestej. Slovensko v pretekoch nemalo zastúpenie.

Skoky na lyžiach

    Na snímke slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc počas úvodného podujatia 74. ročníka Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe.
    Na snímke slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc počas úvodného podujatia 74. ročníka Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe.
    Slovinec suverénne triumfoval na úvodnom podujatí. Pred ním sa to nikomu nepodarilo
    dnes 18:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Slovinec suverénne triumfoval na úvodnom podujatí. Pred ním sa to nikomu nepodarilo