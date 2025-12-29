Slovinec suverénne triumfoval na úvodnom podujatí. Pred ním sa to nikomu nepodarilo

Turné štyroch mostíkov
prvé podujatie v nemeckom Oberstdorfe:
1.
Domen Prevc
Slovinsko
316,7 b. (141,5+140,0 m)
2.
Daniel Tschofenig
Rakúsko
299,2 (132,0+134,0)
3.
Felix Hoffmann
Nemecko
297,3 (132,5+136,0)
4.
Jan Hörl
Rakúsko
297,1 (136,5+133,0)
5.
Philipp Raimund
Nemecko
295,6 (136,0+133,0)
6.
Rjójú Kobajaši
Japonsko
295,0 (133,0+136,0)
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa stal suverénnym víťazom úvodného podujatia 74. ročníka Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe.
Stal sa tak prvým reprezentantom svojej krajiny, ktorý dokázal v nemeckom stredisku triumfovať. Na stupňoch víťazov ho doplnili druhý Rakúšan Daniel Tschofenig s výrazným mankom 17,5 bodu a tretí Nemec Felix Hoffmann (+19,4).
Druhé miesto pôvodne obsadil spoločne s Tschofenigom ďalší Slovinec Timi Zajc, no dodatočne ho diskvalifikovali pre nedovolenú kombinézu.
Dvadsaťšesťročný Prevc potvrdil, že ani cez Vianoce ho neopustila jeho výborná forma. Pripísal si šiesty triumf v sezóne a upevnil si aj vedúcu pozíciu v poradí Svetového pohára. Na Turné zvíťazil vôbec prvýkrát.
Slovinsku ako dlhoročnej veľmoci v skokoch na lyžiach zatiaľ prvenstvo v Oberstdorfe unikalo, na zvyšných troch mostíkoch sa už z víťazstva tešilo.
Prevc predviedol najlepší výkon v kvalifikácii i v 1. kole, keď skočil 141,5 m a získal 162,2 b. Vytvoril si tak náskok 8,3 bodu pred druhým Janom Hörlom a 9,8 pred tretím Jonas Schusterom.
Obaja Rakúšania však v dobrých podmienkach nedokázali zopakovať kvalitný pokus. Prevc naopak skočil najďalej aj v 2. kole, pripísal si 140 metrov a 154,5 bodu. „Niekto by si pomyslel, že to bolo jednoduché víťazstvo.
V mojej hlave sa však točili kolečka naplno. Snažil som sa sústrediť a som veľmi rád, že som prelomil kliatbu slovinských skokanov tu v Oberstdorfe a uspel. Som šťastný, že som predviedol dva skvelé skoky,“ tešil sa Prevc podľa FIS.com.
Obhajca celkového prvenstva Daniel Tschofenig z Rakúska sa na druhú priečku posunul zo štvrtej po 1. kole, Hoffmann na tretiu zo šiestej. Slovensko v pretekoch nemalo zastúpenie.