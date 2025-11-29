Vo Fínsku pre silný vietor zrušili druhé kolo. Kraft chýbal, cestoval do pôrodnice

Slovinský skokan na lyžiach Anže Lanišek vyhral preteky na veľkom mostíku v Ruke 2025.
Slovinský skokan na lyžiach Anže Lanišek vyhral preteky na veľkom mostíku v Ruke 2025. (Autor: TASR/ Lehtikuva via AP)
TASR|29. nov 2025 o 20:25
ShareTweet0

Anže Lanišek potvrdil prvé miesto v celkovej klasifikácii.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Ruka

Súťaž mužov na veľkom mostíku:

1.

Anže Lanišek

Slovinsko

141 b

(142 m)

2.

Ren Nikaido

Japonsko

136,4 b

(141 m)

3.

Domen Prevc

Slovinsko

128 b

(132,5 m)

4.

Vladimir Zografski

Bulharsko

125,4 b

(131 m)

5.

Valentin Foubert

Francúzsko

122,7 b

(132 m)

6.

Rjójú Kobajaši

Japonsko

122,7 b

(130,5 m)

Slovinský skokan na lyžiach Anže Lanišek triumfoval na druhom podujatí Svetového pohára za sebou.

Po stredajšom víťazstve vo švédskom Falune ovládol aj sobotnú súťaž na veľkom mostíku vo fínskej Ruke. Priebežnému lídrovi SP stačil na víťazstvo pokus z prvého kola (141 b.), to druhé totiž organizátori zrušili pre silný vietor.

Slovinec začal v žltom drese, ktorý si po stredajšom triumfe obliekol vôbec prvýkrát v kariére. Druhé miesto obsadil Japonec Ren Nikaido so ziskom 136,4 bodu, pre 24-ročného skokana išlo o prvé pódiové umiestenie v SP.

VIDEO: Súťaž jednotlivcov na veľkom mostíku v Ruke 2025

Lanišekov krajan Domen Prevc skončil so 128 bodmi na treťom mieste. Jeden z najväčších favoritov na celkové víťazstvo a obhajca titulu Rakúšan Daniel Tschofenig obsadil až dvanáste miesto (115,9 b).

Na čele celkového poradia má Lanišek náskok 82 bodov pred Prevcom.

Rakúšan Stefan Kraft do Fínska nevycestoval, keďže chcel byť pri pôrode so svojou manželkou. Pred sobotnou súťažou bol priebežne druhý, no okrem Prevca ho predstihli aj Japonec Rjójú Kobajaši s Tschofenigom.

Skoky na lyžiach

    Slovinský skokan na lyžiach Anže Lanišek vyhral preteky na veľkom mostíku v Ruke 2025.
    Slovinský skokan na lyžiach Anže Lanišek vyhral preteky na veľkom mostíku v Ruke 2025.
    Vo Fínsku pre silný vietor zrušili druhé kolo. Kraft chýbal, cestoval do pôrodnice
    dnes 20:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Vo Fínsku pre silný vietor zrušili druhé kolo. Kraft chýbal, cestoval do pôrodnice