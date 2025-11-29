Vo Fínsku pre silný vietor zrušili druhé kolo. Kraft chýbal, cestoval do pôrodnice

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Ruka
Súťaž mužov na veľkom mostíku:
1.
Anže Lanišek
Slovinsko
141 b
(142 m)
2.
Ren Nikaido
Japonsko
136,4 b
(141 m)
3.
Domen Prevc
Slovinsko
128 b
(132,5 m)
4.
Vladimir Zografski
Bulharsko
125,4 b
(131 m)
5.
Valentin Foubert
Francúzsko
122,7 b
(132 m)
6.
Rjójú Kobajaši
Japonsko
122,7 b
(130,5 m)
Slovinský skokan na lyžiach Anže Lanišek triumfoval na druhom podujatí Svetového pohára za sebou.
Po stredajšom víťazstve vo švédskom Falune ovládol aj sobotnú súťaž na veľkom mostíku vo fínskej Ruke. Priebežnému lídrovi SP stačil na víťazstvo pokus z prvého kola (141 b.), to druhé totiž organizátori zrušili pre silný vietor.
Slovinec začal v žltom drese, ktorý si po stredajšom triumfe obliekol vôbec prvýkrát v kariére. Druhé miesto obsadil Japonec Ren Nikaido so ziskom 136,4 bodu, pre 24-ročného skokana išlo o prvé pódiové umiestenie v SP.
VIDEO: Súťaž jednotlivcov na veľkom mostíku v Ruke 2025
Lanišekov krajan Domen Prevc skončil so 128 bodmi na treťom mieste. Jeden z najväčších favoritov na celkové víťazstvo a obhajca titulu Rakúšan Daniel Tschofenig obsadil až dvanáste miesto (115,9 b).
Na čele celkového poradia má Lanišek náskok 82 bodov pred Prevcom.
Rakúšan Stefan Kraft do Fínska nevycestoval, keďže chcel byť pri pôrode so svojou manželkou. Pred sobotnou súťažou bol priebežne druhý, no okrem Prevca ho predstihli aj Japonec Rjójú Kobajaši s Tschofenigom.