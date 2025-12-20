Vyrovnal sa s náročnými podmienkami. Slovinec ovládol ďalšie preteky Svetového pohára

Svetový pohár v skokoch na lyžiach
Výsledky - individuálna súťaž v Engelbergu:
1.
Domen Prevc
Slovinsko
330,2 b
2.
Felix Hoffmann
Nemecko
326,4 b
3.
Ren Nikaido
Japonsko
318,1 b
4.
Philipp Raimund
Nemecko
315,0 b
5.
Jonas Schuster
Rakúsko
314,9 b
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval aj v sobotňajšej individuálnej súťaži Svetového pohára v Engelbergu.
Vo švajčiarskom stredisku zvíťazil o 3,8 bodu pred Nemcom Felixom Hoffmannom a upevnil si post lídra celkového poradia.
Slovinec ovládol piate podujatie prestížneho seriálu za sebou a potvrdil skvelú formu pred blížiacim sa Turné štyroch mostíkov.
„Dokázal som sa vyrovnať s náročnými podmienkami i meniacim sa vetrom a v druhom kole som zaletel do vzdialenosti 142 m," uviedol pre akreditované médiá Prevc po 13. víťazstve v kariére.
Tretí skončil so stratou 12,1 b- Japonec Ren Nikaido- Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže-