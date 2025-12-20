Vyrovnal sa s náročnými podmienkami. Slovinec ovládol ďalšie preteky Svetového pohára

Domen Prevc.
Domen Prevc. (Autor: TASR/Keystone via AP)
20. dec 2025 o 19:08
Slovinec ovládol piate podujatie prestížneho seriálu za sebou.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach

Výsledky - individuálna súťaž v Engelbergu:

1.

Domen Prevc

Slovinsko

330,2 b

2.

Felix Hoffmann

Nemecko

326,4 b

3.

Ren Nikaido

Japonsko

318,1 b

4.

Philipp Raimund

Nemecko

315,0 b

5.

Jonas Schuster

Rakúsko

314,9 b

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval aj v sobotňajšej individuálnej súťaži Svetového pohára v Engelbergu.

Vo švajčiarskom stredisku zvíťazil o 3,8 bodu pred Nemcom Felixom Hoffmannom a upevnil si post lídra celkového poradia.

Slovinec ovládol piate podujatie prestížneho seriálu za sebou a potvrdil skvelú formu pred blížiacim sa Turné štyroch mostíkov.

„Dokázal som sa vyrovnať s náročnými podmienkami i meniacim sa vetrom a v druhom kole som zaletel do vzdialenosti 142 m," uviedol pre akreditované médiá Prevc po 13. víťazstve v kariére.

Tretí skončil so stratou 12,1 b- Japonec Ren Nikaido- Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže-

Skoky na lyžiach

