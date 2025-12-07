Ovládol celý víkend. Slovinský skokan zvíťazil aj v ďalších pretekoch

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc si v poľskej Wisle pripísal víťazné double. Po triumfe v sobotu uspel aj v nedeľných pretekoch Svetového pohára, hoci tentokrát útočil až zo 4. miesta po 1. kole.
Druhý skončil o deväť desatín bodu Japonec Rjójú Kobajaši, tretiu priečku obsadil Nemec Philipp Raimund s mankom 5,5 bodu.
Dvadsaťšesťročný Prevc predviedol v oboch kolách najdlhší skok. Za ten prvý s dĺžkou 137 m však dostal od rozhodcov o 4,8 bodu menej ako Kobajaši, ktorý bol po 1. kole na čele.
Slovinec v 2. kole predviedol 132 m, Japonec iba 129,5 a mohol už iba pogratulovať súperovi k 11. triumfu v kariére a k druhému v sezóne.
Pódium bolo napokon vo Wisle rovnaké ako v sobotu, iba Kobajaši a Raimund si vymenili pozície.
Líder celkového poradia SP Slovinec Anže Lanišek si pripísal 8. priečku (256,9 b). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.