Kobajaši bol trochu sklamaný, napriek tomu má prestížnu sošku

Turné 4 mostíkov 2022 - Bischofshofen (štvrtok)

Kobajaši prvýkrát triumfoval na Turné v sezóne 2018/2019, keď vyhral všetky štyri podujatia. Aj teraz mal k tomu blízko, čím by sa zapísal do histórie.

V Bischofshofene skončil Kobajaši až piaty, no v konečnom hodnotení Turné vyhral suverénne o 24,2 b pred Nórom Mariusom Lindvikom a udržal si vedenie v celkovom poradí Svetového pohára.

"Vyhrať jubilejný 70. ročník Turné a získať druhýkrát sošku Zlatého orla je skvelý pocit. Do záverečnej súťaže som išiel s cieľom zvíťaziť. Trochu ma mrzí, že sa mi nepodarilo sláviť Grand Slam, celkové prvenstvo však veľmi hreje.

Huber bol po prvom kole druhý. V druhom však zaletel do vzdialenosti 136 m a vybojoval pre Rakúsko prvé víťazstvo na jednom z podujatí Turné od 30. decembra 2016, keď Stefan Kraft nenašiel premožiteľa v Oberstdorfe.

Pre Hubera je to prvý triumf v prestížnom seriáli. Druhý skončil v Bischofshofene so stratou 4,4 bodu obhajca veľkého glóbusu Nór Halvor Egner Granerud, tretí bol po 1. kole vedúci Nemec Karl Geiger.

"Vyhrať prvé podujatie SP a ešte k tomu na domácej pôde, to je neuveriteľné. Lomcujú so mnou emócie. Je to odmena za všetku tú drinu," nadchýnal sa Huber.