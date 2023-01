Nórsko sa teší z triumfu po 16 rokoch, Granerud vyhral Turné štyroch mostíkov

Turné štyroch mostíkov v Bischofshofene

Konečné poradie Turné štyroch mostíkov

V druhom kole zaletel do vzdialenosti 143,5 m a iba o meter zaostal za rekordom mostíka. "V nájazdovej pozícii som sa cítil výborne a bol som oveľa pokojnejší ako v prvom kole, po ktorom som mal iba tesný náskok pred Lanišekom.

Uznanie aj od súperov

Po dopade som sa začal smiať, lebo som cítil, že to bude stačiť na celkové víťazstvo na Turné. Je to skvelý úspech, na ktorý nórsky skokanský šport čakal dlhých 16 rokov. Je to splnený sen," uviedol Granerud v rozhovore pre Eurosport.

Kubacki bol s celkovým druhým miestom spokojný. "Dnes to bol od rána veľmi emotívny deň. Nedokázal som sa stopercentne skoncentrovať, vzhľadom na to hodnotím tretie miesto v Bischofshofene pozitívne.

Nie som sklamaný. že sa mi nepodarilo získať druhýkrát v kariére sošku Zlatého orla. Halvor mal počas celého Turné vynikajúce formu, predviedol špičkové skoky a zaslúžil si víťazstvo-"