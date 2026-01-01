Suverénny Prevc ovládol aj druhé preteky Turné štyroch mostíkov. Sekundovali mu Rakúšania

Domen Prevc na Turné štyroch mostíkov v Garmisch-Partenkirchene.
Domen Prevc na Turné štyroch mostíkov v Garmisch-Partenkirchene.
TASR|1. jan 2026 o 16:19
Slovinec si upevnil svoje vedenie v celkovom hodnotení podujatia.

Turné štyroch mostíkov - Garmisch-Partenkirchen

Výsledky:

1.

Domen Prevc

Slovinsko

303,1 b. (143,0 m/141,0 m)

2.

Jan Hörl

Rakúsko

287,7 (141,0/131,5)

3.

Stephan Embacher

Rakúsko

287,1 (134,0/141,5)

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc suverénne zvíťazil aj vo štvrtkových druhých pretekoch 74. ročníka Turné štyroch mostíkov.

Na olympijskom mostíku v Garmisch-Partenkirchene zopakoval svoj triumf z Oberstdorfu a upevnil si svoje vedenie v celkovom hodnotení podujatia.

Na pódiu ho doplnili dvaja Rakúšania, druhý Jan Hörl s výrazným mankom 15,4 bodu a tretí Stephan Embacher so stratou 16 bodov.

Prevc zaznamenal siedmy triumf v sezóne Svetového pohára a v predchádzajúcich desiatich súťažiach skončil vždy na pódiu medzi najlepšou trojkou.

V Ga-Pa viedol už po prvom kole, keď predviedol skok dlhý 143 m a získal 149,3 b. Hörl mu kvalitne sekundoval, keď skočil 141 m, nazbieral 146,1 b a strácal po prvom pokuse iba 3,2 bodu.

V 2. kole však Prevc demonštroval svoju aktuálnu formu a v náročnom zadnom vetre svojim súperom odskočil. Predviedol 141 m, dostal 153,8 b. a získal súhrnnú známku 303,1. Hörl v druhom kole skočil 131,5 m a získal 141,6 b.

Embacher sa na tretiu priečku posunul zo štvrtej po 1. kole a na pódiu vystúpil iba druhýkrát v kariére a prvýkrát na Turné.

Druhý z Oberstsdorfu Rakúšan Daniel Tschofenig skončil až na 9. priečke (257,4), tretí z prvých pretekov Nemec Felix Hoffmann obsadil 6. miesto (275,9).

Prevc po dvoch dominantných triumfoch môže pomýšľať nielen na celkové víťazstvo na Turné, ale aj na zisk takzvaného Grand Slamu - prvenstve na všetkých štyroch mostíkoch. V histórii to zvládli iba traja skokani - Nemec Sven Hannawald, Poliak Kamil Stoch a Japonec Rjójú Kobajaši.

„Samozrejme, tlak tu je. Prichádza zo všetkých strán a je na mne, ako sa s tým vyrovnám. Môžem ho zobrať ako výhodu, energiu, ktorá ma donúti skákať lepšie,“ uviedol Prevc v rozhovore pre FIS a prezradil aj, ako zvládol novoročné preteky:

„Zaspal som na Silvestra už o jedenástej a nepočul som ohňostroj. Takže som mal asi aj výhodu oproti ostatným. Dobre som si oddýchol.“

