Suverénny Prevc ovládol aj druhé preteky Turné štyroch mostíkov. Sekundovali mu Rakúšania

Turné štyroch mostíkov - Garmisch-Partenkirchen
Výsledky:
1.
Domen Prevc
Slovinsko
303,1 b. (143,0 m/141,0 m)
2.
Jan Hörl
Rakúsko
287,7 (141,0/131,5)
3.
Stephan Embacher
Rakúsko
287,1 (134,0/141,5)
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc suverénne zvíťazil aj vo štvrtkových druhých pretekoch 74. ročníka Turné štyroch mostíkov.
Na olympijskom mostíku v Garmisch-Partenkirchene zopakoval svoj triumf z Oberstdorfu a upevnil si svoje vedenie v celkovom hodnotení podujatia.
Na pódiu ho doplnili dvaja Rakúšania, druhý Jan Hörl s výrazným mankom 15,4 bodu a tretí Stephan Embacher so stratou 16 bodov.
Prevc zaznamenal siedmy triumf v sezóne Svetového pohára a v predchádzajúcich desiatich súťažiach skončil vždy na pódiu medzi najlepšou trojkou.
V Ga-Pa viedol už po prvom kole, keď predviedol skok dlhý 143 m a získal 149,3 b. Hörl mu kvalitne sekundoval, keď skočil 141 m, nazbieral 146,1 b a strácal po prvom pokuse iba 3,2 bodu.
V 2. kole však Prevc demonštroval svoju aktuálnu formu a v náročnom zadnom vetre svojim súperom odskočil. Predviedol 141 m, dostal 153,8 b. a získal súhrnnú známku 303,1. Hörl v druhom kole skočil 131,5 m a získal 141,6 b.
Embacher sa na tretiu priečku posunul zo štvrtej po 1. kole a na pódiu vystúpil iba druhýkrát v kariére a prvýkrát na Turné.
Druhý z Oberstsdorfu Rakúšan Daniel Tschofenig skončil až na 9. priečke (257,4), tretí z prvých pretekov Nemec Felix Hoffmann obsadil 6. miesto (275,9).
Prevc po dvoch dominantných triumfoch môže pomýšľať nielen na celkové víťazstvo na Turné, ale aj na zisk takzvaného Grand Slamu - prvenstve na všetkých štyroch mostíkoch. V histórii to zvládli iba traja skokani - Nemec Sven Hannawald, Poliak Kamil Stoch a Japonec Rjójú Kobajaši.
„Samozrejme, tlak tu je. Prichádza zo všetkých strán a je na mne, ako sa s tým vyrovnám. Môžem ho zobrať ako výhodu, energiu, ktorá ma donúti skákať lepšie,“ uviedol Prevc v rozhovore pre FIS a prezradil aj, ako zvládol novoročné preteky:
„Zaspal som na Silvestra už o jedenástej a nepočul som ohňostroj. Takže som mal asi aj výhodu oproti ostatným. Dobre som si oddýchol.“